HABER

Yaşa dışı silah operasyonu: 24 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 16:39 | Son Güncelleme

Uşak merkezli 3 kentte gerçekleştirilen yasa dışı silah operasyonunda 34 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 24 kişi gözaltına alındı.Yasa dışı silah satışına yönelik Uşak merkezli Kütahya ve Afyonkarahisar’da eş zamanlı olarak 34 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak merkezli 3 kentte gerçekleştirilen yasa dışı silah operasyonunda 34 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 24 kişi gözaltına alındı.
Yasa dışı silah satışına yönelik Uşak merkezli Kütahya ve Afyonkarahisar’da eş zamanlı olarak 34 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Uşak Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 24 şüpheli gözaltına alınırken, 13 tabanca, 10 tüfek, 5 kuru sıkı tabanca, 910 adet değişik çaplarda tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan 24 şüpheli işlemleri yapılmak üzere Uşak’a getirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen 24 şüpheli daha sonra Uşak Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesine götürülürken, 10 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

PARTNER Vücudunuzun bu 7 noktasında ben varsa... Vücudunuzun bu 7 noktasında ben varsa...
İstanbul'da korku dolu anlar! Kimse ne olduğunu anlayamadıİstanbul'da korku dolu anlar! Kimse ne olduğunu anlayamadı
Ayvalık’ta 49 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik’ten kaçamadıAyvalık’ta 49 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik’ten kaçamadı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Kamuya binlerce eleman alınacak

Kamuya binlerce eleman alınacak

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

Hesabı hacklendi, isyan etti! 'Videolarımda...'

Hesabı hacklendi, isyan etti! 'Videolarımda...'

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da korku dolu anlar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

İstanbul'da korku dolu anlar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Direksiyon başında uyudu, aydınlatma direğine çarptı

Direksiyon başında uyuyunca... O anlar kamerada

Son dakika: Ankara merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu

19 ilde FETÖ operasyonu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazılan mektupta siyanür paniği! AFAD alarma geçti

Erdoğan'a gönderilecekti! AFAD alarma geçti

Zihinsel engelli kıza cinsel saldırıya 27 yıl 6 ay yıl hapis

Ankara'daki iğrenç olayda mahkeme kararını verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.