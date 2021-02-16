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Yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapan suç örgütüne operasyon: 40 gözaltı

16.02.2021 11:55 | Son Güncelleme:
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İzmir merkezli 3 ilde, yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapan ve suç örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonlarda 40 kişi gözaltına alındı.

İzmir merkezli 3 ilde, yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapan ve suç örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonlarda 40 kişi gözaltına alındı. Baskınlarda, çok sayıda tabanca, av tüfekleri ele geçirildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla silah ve mühimmat ticareti yapan suç örgütüne yönelik 3 ilde operasyonun düğmesine bastı. İzmir’in Torbalı, Tire, Selçuk, Bayındır ilçeleri ile Aydın’ın Kuşadası ilçesi ve Antalya ilinde, suç örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürülen 45 şüphelinin yakalanması için baskınlar yapıldı. Şahısların adreslerine yönelik tek tek düzenlenen baskınlarda 40 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, operasyonda; 17 adet tabanca ve şarjörü, 13 adet av tüfeği, çok miktarda tabanca ve av tüfeği fişeği, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltındaki şahıslar ifade için emniyete götürüldü.

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