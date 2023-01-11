Yasa dışı yolla kazandığı parayla lüks hayat! 'Totobo' örgütü eşlerinin hesaplarını kullanıyormuş... 'Silahları gömün'

Yasa dışı bahis örgütü 'Totobo' lideri Ö. G.'nin kazandığı paralarla lüks hayat sürerken örgüt üyelerine birçok tedbir aldırtıp örgütsel yapılanma içerisinde kendine bağlı "Avrupa Yakası" ve "Anadolu Yakası" sorumluları olarak iş bölümü yaptığı ortaya çıktı. 45 şüpheli hakkında 5 yıldan 26 yıl 5 aya kadar değişen hapis cezası talebiyle dava açılan olayın şoke eden ayrıntıları şöyle...

ALMANYA KÖKENLİ SİTENİN TÜRKİYE AYAĞI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 667 sayfalık iddianameye göre, Eylül 2020- Temmuz 2021 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın kurumsal e-posta adresine farklı tarihlerde www.totoboiletisim.com adresinin yasa dışı bahis sitesine bayilik hizmeti verdiği, ödeme yöntemi olarak da 22 adet Papara hesabının olduğu ve örgüt lideri Ö. G. hakkında ihbarlar yapıldı. Yapılan araştırmalarda www.totoboiletisim.com sitesi ve "Totobo" olarak bilinen Almanya menşeili sitenin Türkiye ayağı oldukları belirtilen bazı isimlerin birbirleriyle bağlantılı olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine emniyet güçleri tarafından 5 Ağustos 2022 tarihinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

EŞLERİNİN HESAPLARINI KULLANMIŞLAR

Örgüt lideri Ö. G.'nin örgütsel yapılanma içerisinde kendine bağlı "Avrupa Yakası" ve "Anadolu Yakası" sorumluları olarak iş bölümü yaptığı, yapılanmasında "Üst kasa", "Finansçı", "Panelci" gibi kişilerle temas kurduğu tespit edildi. Ö. G.'nin bu işlemleri yaparken sadece kendisinin güvendiği kişilerle temas kurduğu, yönetici kadrosuna kendi adına banka hesabı açtırmadığı ve genel olarak eşlerinin hesaplarını kullandıkları görüldü. Ö. G. örgüt üyelerine kendi adlarına araç, ev, menkul ve gayrimenkul alınmaması yönünde uyarılarda bulunduğu da iddianamede yer aldı. Örgütte görev paylaşımı yapan Ö. G., alt pozisyonda bulunan örgüt üyeleriyle yöneticiler arasında irtibatı en alt düzeye indirerek, örgüt yapısının deşifre edilmemesi için tedbir aldı. Ö. G., örgüt üyeleri ile fiziki temas kurmaktan da kaçındı. Örgüt liderinin genellikle akraba ilişkileri kullanarak örgüt içerisinde birliktelik sağladığı görüldü. Ö. G.'nin telefon görüşmelerinde yasa dışı bahis görüşmesi yapmaktan kaçındığı, özellikle whatsapp, instagram üzerinden görüşme yaptığı da ortaya çıktı.

PARALAR ATM'LERDEN FİZİKEN ÇEKİLDİ

Suç örgütü tarafından kullanılan www.totobo.com isimli illegal bahis sitesi aracılığıyla internet üzerinden oyunculara ulaşılarak illegal bahis oynanmasına imkan sağlandı.

Gizliliğe önem veren internet sitesi, sürekli tedbir kararı alınmasına rağmen yeni aldıkları URL adresleri üzerinden illegal bahis faaliyetlerine devam etti.

Örgüt üyelerinin bahis oyuncularıyla internet üzerinden iletişime geçtikleri ve canlı destekler aracılığıyla para yatırma ve çekme işlemlerinin ATM'lerden fiziken çekildiği anlatıldı.

Elde edilen para ATM'cilerden elden alınarak üst kadrolara dağıtıldı.

ATM'den çekilen paraları toplayan diğer suç örgütü mensupları, genellikle motosiklet kullanarak yakalanmayı, takip edilmeyi engellemeyi hedeflediler.

MERKEZ BANKASI'NIN MÜDAHALE ETMEMESİ İÇİN 10-20 BİN DOLARLIK İŞLEMLER YAPILMIŞ

Teknik takip ve iletişim tespitleri sonucu üst para toplayıcılara verilen paraların 100'lük ve 200'lük banknotlar halinde istiflendiği, bu paraların da döviz bürosundan dolar veya euroya çevrildiği, yine bu paraların bir kısmının Merkez Bankası tarafından müdahale edilmemesi için gün içerisinde 10 bin-20 bin dolar, euro gibi rakamlar ile işlem yapıldığı iddianamede yer aldı. Yöneticilerin birinci dereceden yakınları (eşi) üzerinden açılan paravan şirket veya hesapları üzerinden yaptıkları 50 bin ve üstünde döviz işlemleri yapıldığında Merkez Bankasının müdahale edebileceğini bildiklerinden dolayı para transferlerinde tedbirli davrandıkları da görüldü.

"SİLAHLARI GÖMÜN" TALİMATI VERDİ

Şüphelilerin telefon görüşmelerinde yasa dışı bahsin işleyişi ve elde edilen paranın dağıtımı hakkında bilgi verdikleri, yine kendi aralarında silah isimleri ve özelliklerinden bahsederek örgütün silahlı örgüt ile hem örgüt içerisinde otorite kurduklarını hem de müşterilerini baskı altına alabilecekleri iddianamede ifade edildi. Örgüt lideri Ö. G.'nin teknik takibinde örgüt üyelerine "Silahları gömün" şeklinde talimat verdiği, silahların polis tarafından yakalanmasının önüne geçmek için tedbir aldırdığı ve örgüt üyelerinin de bu talimatları yerine getirdiği anlatıldı.

Örgüt lideri Ö. G.'nin telefon görüşmesinde totobo.com bahis sitesinin "Anadolu Sorumlusu" olan şüpheli Sezer Taşkıran'a kendi adına tapu almasından dolayı uyarıda bulunduğu belirlendi. Sezer Taşkıran'ın örgüt üyesi olan eşi Gözde Taşkıran ile yaptığı Whatsapp yazışmasında da, "illegal iş yaptıklarını, ancak ticaret ile uğraşmak istediğini" ve yapılacak yasa dışı bahis operasyonundan da bilgisi olduğu ve yakalanmamaları için tedbir aldıkları anlaşıldı. Sezer Taşkıran'ın lüks bir hayatının olduğu, eşi adına Milan Grup isimli şirket kurduğu, lüks araçlar kiralandığı anlatıldı.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

İddianamede, Ö. G. başta olmak üzere toplam 45 şüphelinin "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "7258 sayılı Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçlarından 5 yıldan 26 yıl 5 aya kadar değişen hapis cezası talebiyle dava açıldı. Şüpheliler önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Şüpheliler hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçundan ayrı bir soruşturma yürütülüyor.

(DHA)

