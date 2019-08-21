Yasa dışı yollarla ülkeye giren 76 yabancı uyruklu yakalandı

İstanbul’da ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı gerekçesiyle yakalanarak Karabük’e sevk edilen 76 yabancı uyrukludan 60’ı Çankırı’ya gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında İstanbul’da ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı gerekçesiyle yakalanan 76 yabancı uyruklu şahıs Karabük’e sevk edildi. İl Göç Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından haklarında işlemleri tamamlanan yabancı uyruklu şahıslarda 16’sı mevzuat çerçevesinde imza yükümlülüğünün tebliği ile salıverilirken, geriye kalan 60 yabancı uyruklu şahıs Çankırı ili Geri Gönderme Merkezine sevki sağlandı.

