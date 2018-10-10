Yasa dışı yöntemle kerkenez avlayanlara ceza

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yasa dışı yöntemle kerkenez avladığı belirlenen üç kişiye toplam 38 bin 745 lira ceza kesildi.
Alınan bilgiye göre, Tarsus Avcılar Kulübü Başkanı ve fahri av müfettişi Tufan Dokucu'nun ihbarı üzerine Baharlı Mahallesi Sarıkamış mevkisinde kaçak kerkenez avı yaparken yakalanan Suriye uyruklu 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.
Şüphelilere, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 9 bin 381 lira idari para cezası ile 29 bin 364 lira tazminat bedeli olmak üzere toplam 38 bin 745 bin lira ceza uygulandı.
Bu arada, şüphelilerin yanlarında ele geçirilen, yırtıcı kuş grubundan olan ve gözleri bantlı halde bulunan 3 kerkenez kuşu ile kerkenez avcılığında kullanılan 3 kaya güvercini ise Tarsus Hayvanat Bahçesine teslim edildi.
Yapılan müdahaleyle gözleri açılan kuşların tedavilerinin ardından doğaya salınacağını öğrenildi.
Adnan Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru yakalandı!
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! Yarın başlıyor, günlerce sürecek
Kraliyet ailesinde büyük şok! Bilgisayarından çocuk istismarı ve hayvanlara tecavüz görüntüleri çıktı
Trump, BM temsilciliği görevine adayını açıkladı
5 katlı apartmanda yangın paniği: 18 kişi dumandan etkilendi
Sigara vermedi diye defalarca bıçaklandı
Whatsapp Gold nedir? Herkes bu mesajı yolluyor
En uygun ve en iyi akıllı telefonlar hangileri?
Meral Akşener evinin önündeki gerginlikle ilgili sert çıktı: Bahçeli, kara bir leke çaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum