'Yaşa Fenerbahçe' marşını söyleyen usta sanatçı Nesrin Sipahi hayatını kaybetti

89 yaşındaki usta sanatçı Nesrin Sipahi hayatını kaybetti. Acı haberi Onur Akay duyurdu.

ZAFERİN RENGİ FİLMİNİN GALASINA KATILMIŞTI

Akay, sanatçının ani gelişen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. Aynı zamanda Fenerbahçe marşının unutulmaz seslerinden olan Nesrin Sipahi, geçtiğimiz Şubat ayında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından, 'Zaferin Rengi' filminin galasına davet edilmiş ve son hali ile orada görüntülenmişti.

Usta sanatçı, 1974 yılında o dönemin Fenerbahçe futbolcularıyla kulübün bilinen ilk marşı olan sözleri Fecri Ebcioğlu'ya ait Yaşa Fenerbahçe'yi söylemişti.







