Yaşa göre cilt bakımı nasıl olmalı? İşte cilt bakımı yapmanın püf noktaları

Günümüzde sosyal medyanın da etkisiyle genç ve “güzel” görünme isteği her zamankinden yaygın hale geldi. Hal böyle olunca çok erken yaşlarda başlayan estetik kaygılar makyaj yapma yaşını da aşağı çekmiş durumda. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır makyaj malzemelerinin erken yaşlarda kullanılmaya başlanmasının cilt sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açtığını belirterek “Üstelik kulaktan dolma bilgiler ve revaçta diye bilinçsizce alınıp kullanılan ürünler ilerleyen yıllarda daha fazla cilt problemleri yaşanmasına neden oluyor” diyor. Günümüzde teknoloji ve tıptaki gelişmelerin de gençleşme isteğine yanıt verebildiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır, 20’li yaşlardan itibaren cilt bakımının püf noktalarını anlattı, cildin gençleşmesine yönelik yapılan uygulamalar hakkında bilgi verdi, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

20'Lİ YAŞLAR İÇİN CİLT BAKIMI ÖNERİLERİ

20’li yaşlarda cildin yapısında bulunan kolajen proteininin sentezi yavaşlamaya, bunun sonucu olarak ciltte hafif kırışıklıklar ve ince çizgiler oluşmaya başlıyor. Bu yaşlarda yapılacak basit uygulamalar ile ilerleyen yaşlar için derimize yatırım yapabiliriz. Günlük cilt temizliği, haftalık peelingler, güneş koruyucu kullanmak, solaryumdan ve güneşlenmekten uzak durmak, C vitamini ve hiyalüronik asit içeren nemlendiriciler ve serumlar kullanmak yapılabilecek basit önlemler. Güçlü bir antioksidan olan C vitamini cilde zarar veren serbest radikallere karşı korurken, C vitamini içeren kremler de doğal kolajen üretimini tetikleyerek elastikiyeti artırıyor, ince çizgileri giderirken, ciltteki ton farklılıklarını yok etmeye katkı sağlıyor.