HABER

Yaşadığı aracında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 13:40 | Son Güncelleme

GAZİOSMANPAŞA'da bir kişi yaşadığı araçta ölü bulundu.

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) GAZİOSMANPAŞA'da bir kişi yaşadığı araçta ölü bulundu. Isınmak için yaktığı piknik tüpünden zehirlendiği üzerinde durulan 60 yaşındaki Metin Özkan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.

Olay sabah saatlerinde Merkez Mahallesi Evren Sokak üzerinde meydana geldi. Ailesiyle sorunları olduğu için panelvan tipi aracında yaşadığı iddia edilen 60 yaşındaki Metin Özkan, pazarcılık ve taşımacılık yapıyor, kendisine çevredeki esnaflar da yardımcı oluyordu. Her sabah Özkan'ı uyandırıp çay içmeye çağıran ve tekstil işleri yapan bir esnaf, bu sabah Özkan'ın araç içinde hareketsiz yattığını gördü. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri araç içi ve çevresinde incelemelerde bulundu. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı da çalışma yaptı. Hayatını kaybeden Metin Özkan'ı yaklaşık 2 senedir tanıdığını anlatan pastane sahibi Hasan Ekşi, "Sürekli aracın içinde yatıyordu. yine aracın içinde yatarken galiba tüpe çay koymuş. Uyurken tüp söndü. Ailesini tanımıyorum. Hava soğuk olduğu için tüple de ısınıyordu" diye konuştu.

Metin Özkan'ın öldüğünü öğrenen ailesi de olay yerine geldi. Polis ekipleri Özkan'ın ısınmak için yaktığı piknik tüpünden zehirlenmiş olabileceği üzerinde dururken, kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacak.

PARTNEREvimizin kapıları herkese açıkEvimizin kapıları herkese açık
Eşini öldürüp, cesedini 4 parçaya bölerek, bahçeye gömen kadın tutuklandıEşini öldürüp, cesedini 4 parçaya bölerek, bahçeye gömen kadın tutuklandı
Tekerleği raylara giren yunus polisi hastanelik olduTekerleği raylara giren yunus polisi hastanelik oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.