Yaşadığı atıl binada ölü bulundu

Bahattin ALBAYRAK/ÇİNE (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Çine ilçesindeki kullanılmayan binada yaşayan Serkan Emre (34), ölü bulundu. Kesici ve delici ize ya da darba bağlı yara izine rastlanılmayan Emre'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.

Habibabat Mahallesi Hükümet Meydanı'ndaki atıl binada yaşayan Serkan Emre, dün, çalıştığı un mamulleri imalathanesine gitmedi. Meraklanan arkadaşları, cep telefonundan da ulaşamayınca kontrol için Emre'nin yaşadığı yere bakmaya gitti. Emre'nin cansız bedenini bulan arkadaşları, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Emre'nin vücudunda kesici ve delici ize ya da darba bağlı yara izine rastlanılmadığı belirlendi. Serkan Emre'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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