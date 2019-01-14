Yaşadığı boş dükkanda ölü bulundu

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde Ramazan Sündür (58) yaşamını sürdürdüğü boş dükkanda ölü bulundu. Sündür'ün vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanmadı.

Eşinden uzun yıllar önce boşandığı öğrenilen 1 çocuk babası Ramazan Sündür, yaklaşık bir yıl önce, 1'inci Anafartalar Mahallesi Galericiler Sitesi'nde bulunan boş dükkanda yaşamaya başladı. Bir süredir Sündür'ü göremeyen çevre esnafı, merak edip dükkana kontrole gitti. Esnaf, Ramazan Sündür'ü dükkanda ölü buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı.

Vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanmayan Sündür'ün cansız bedeni, otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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