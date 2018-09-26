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Yaşadığı mutluluk görüntüsüyle mantar toplayan adam fenomen oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 26.09.2018 14:06 | Son Güncelleme

Mantar toplayan adam verdiği tepki sonrası fenomen oldu.

Mantar toplayan adam, yaşadığı tarifsiz mutlulukla tüm yaşadıklarını kayda aldı. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

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Anahtar Kelimeler:
mantar fenomen

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