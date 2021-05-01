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Yaşadığı olay hayatını değiştirdi! Şimdi her yere yürüyerek gidiyor

01.05.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da bir öğrenci, otobüse parası yetmeyince 45 kilometrelik yolu yürümek zorunda kaldı. Bu olay sonrasında yürümeyi hobi haline dönüştüren genç, şehirlere bile yürüyerek gitmeye başladı.

21 yaşında üniversite sınavına hazırlanan Mustafa Uysal, 3 ay önce Samsun'un Çarşamba ilçesinde arkadaşını ziyaret etti. Samsun merkeze dönmek için otogara giden Uysal, yeterli parası olmadığı için otobüse binemedi. Çevredeki vatandaşlardan destek isteyen Uysal, yeterli desteği alamayınca çareyi yürümekte buldu. 45 kilometre yolu yaklaşık 5 buçuk saatte yürüdü. Bu olaydan sonra birçok yere yürüyerek giden Mustafa Uysal, artık bu durumu hobi haline dönüştürdüğünü söyledi.

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"RAMAZAN BİTTİKTEN SONRA İLLER ARASI YÜRÜYÜŞ YAPMAYI PLANLAMAKTAYIM"

Severek yürüdüğünü söyleyen Mustafa Uysal, "Bundan yaklaşık 3 ay önce Çarşamba’ya arkadaşımı ziyarete gittim. Samsun’a dönmek için otogara geldim, bilet almak için yazıhaneye geldiğimde yeterince param olmadığının farkına vardım. Çevredeki insanlardan bir miktar yardım istedim ancak kimse oralı olmadı. Ben de son çare artık daha da geç olmadan, eve de daha fazla geç kalmamam adına yürümeye karar verdim. Çarşamba’dan Samsun’a, buradan da Atakum'a kadar yürüdüm. Yolda çeşitli yerlerde, camii şadırvanlarında su içmek için molalar da vererek 45 km yolu yaklaşık 5 buçuk saatte geldim. Bu aktivitenin bana iyi geldiğini hissettim ve bu ben de artık bir hobi haline gelmişti. Gerek köyüme gerek çeşitli yerlere yürüme gitmeye başladım. Herhangi bir toplu taşıma veya araç kullanmamaya başladım. Normalde bir sene içerisinde atılabilen bir milyon adım sayısını yaklaşık 3 ay içerisinde atmış bulunmaktayım. Şu an Ramazan dolayısıyla yürümeye ara verdim. Ramazan bittikten sonra iller arası yürüyüş yapmayı planlamaktayım. Herkese de tavsiye ediyorum. Toplu taşıma ve araç kullanmayalım yürüyelim" dedi.

Mustafa Uysal ayrıca 3 ay içerisinde yaklaşık 1 milyon adım sayısına ulaştı.

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(İHA)

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Samsun
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