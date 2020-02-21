Yaşadığı zorbalık nedeniyle gözyaşları içinde ölmek istedi

Yarraka Bayles'ın oğlu bedensel gelişimini engelleyecek cücelik sendromuyla dünyaya geldi.

Yıllar ilerleyip çocuk okula başlayınca, çocuğun özel durumu okul arkadaşlarının zorbalık yapmasına yol açtı.

Zorbalık seviyesi o kadar yükseldi ki sonunda 9 yaşında küçücük bir çocuk hayatını sonlandırmak istedi.

Gözyaşları içinde 'ölmek istiyorum' diyen çocuğun o anları kameralara yansıdı.

Çocuk videoda 'bana bir ip ver. Kendimi asmak, öldürmek istiyorum. Sadece kalbime bıçağı saplamak istiyorum. Biri beni öldürsün istiyorum" diyerek gözyaşları içinde ağlıyor.

Sosyal medyada kısa sürede viral olan videonun ardından küçük çocuk için destek mesajları akmaya başladı.

Kendisi de cücelik sendromu yaşayan komedyen Brad Williams ise 9 yaşındaki çocuğu Disneyland'e gönderebilmek için başlattığı kampanyayla 192 bin dolar para toplamayı başardı.

