"Yaşadığımız acı ve tatlı günler bizi kardeş yaptı"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bu vatanın müdafaası için nereye gidilmesi ve savaşılması gerekiyorsa bizler hep birlikte gittik. Kader birliği yaptık. Birlikte sevdik ve birlikte üzüldük." dedi.

Bakan Kurum, Van'ın Erciş ilçesinde, Toplu Konut İdaresince (TOKİ) kentsel dönüşüm kapsamında yaptırılan iş yeri ve ofisleri inceledikten sonra Edremit ilçesine geldi.

Edremit Belediyesi tarafından Nur Tatar Spor Salonu'nda düzenlenen "Yeni Edremit Fuarı"nın açılışına katılan Kurum, burada yaptığı konuşmada, Edremit'in adeta yeni baştan tasarlandığını belirterek, bütün güzelliklerin tarih sahnesine yeniden çıkarıldığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Van'ın ve Van halkının sorunlarını çözmek için Bakanlığın tüm bürokratlarıyla kente geldiğini anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Van serhat şehri, tarih, kültür şehridir. Siz değerli kardeşlerimizle bugün dertlerimizi, amaçlarımızı, projelerimizi paylaşmak üzere buraya geldik. Buraya gelirken gerçekten ayrı bir heyecanla geldik. Biliyoruz ki Van bu bölgenin en önemli şehirlerinden birisi. Van olmazsa Türkiye ve bu bölge olmaz. Dolayısıyla Van'ı tüm ilçeleriyle inşallah önümüzdeki süreçte kazanmak istiyoruz. Bu noktada iki yıl süreyle görev yapan kayyumumuz, görüyoruz ki devletin verdiği paralar Edremit halkına harcandığı zaman, Van halkına harcandığı zaman neler yapılabildiğini kendi gözlerinizle gördünüz, şahit oldunuz."