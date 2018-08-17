İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bilişim Sektör Kurulu açıklamasında, "Yaşadığımız süreç, milli teknolojilerin yaygınlaşması adına tarihi bir fırsat." ifadelerine yer verildi.

MÜSİAD Bilişim Sektör Kurulu'ndan yapılan açıklamada, kurulun ABD ile yaşanan ekonomik savaşta tüm imkânlarıyla devletin yanında yer aldığı aktarıldı.

Yaşanan sürecin milli teknolojilerin yaygınlaşması adına tarihi bir fırsat olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Stratejik hedeflerle, 'Yerli Üret Milli Yönet' mottosuyla gayretli çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz.

Son 10 yıl içerisinde 81 teknoparkta çalışmalarını sürdüren teknoloji şirketlerimiz, 10 bin 608 adet patent başvurusu gerçekleştirmiş, 942 adet Ar-Ge ve tasarım merkezi kurmuştur. Teknoloji ihracatı ile sektörde faaliyet gösteren bizler, üretmeye ve ihracatımızı arttırmaya devam edeceğiz.

Cesur girişimcilerimiz, artan kamu destekleri ve çalışkan insanlarımızla dünyada rekabet edebilecek birçok ürün geliştirmiş, ülkemizdeki teknoloji yerlilik oranını yüzde 65’e yükseltmiştir. Bugün daha fazla çalışarak yerlilik oranımızı yüzde 100’e çıkarmak için girişimcilerimiz ve çalışanlarımızla inisiyatif alıyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu hareketi bir yabancı düşmanlığı olarak görmüyoruz. Serbest piyasa koşulları altında global markaların rahatlıkla ülkemizde olması gerektiğine inanıyoruz. Global markalardan beklentimiz, ülkemizdeki bilişim firmalarını salt ‘entegratör’ veya satıcı olarak görmemeleri ancak birlikte değer üretme prensibiyle ortak ürün geliştirmeleridir."

