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"Yaşadığımız süreçten bir olarak çıkacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.08.2018 23:57 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "Şu anki yaşadığımız süreçten bir olarak, beraber olarak, hep birlikte Türkiye olarak en iyi şekilde çıkacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türkiye'nin bugüne kadar birçok badireyi başarıyla atlattığını belirterek, "Şu anki yaşadığımız süreçten de bir olarak, beraber olarak, hep birlikte Türkiye olarak en iyi şekilde çıkacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

AK Parti Gaziemir İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde konuşan Dağ, Türk tarihinin başarılarla dolu olduğunu ve bu başarılarının bugüne ışık tuttuğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin işgal edilemeyeceğini yaklaşık 100 yıl önce dile getirdiğini belirten Dağ, Büyük Taarruz'daki milli duruşun 15 Temmuz'da da yaşandığını vurguladı.

15 Temmuz'un sadece AK Parti'ye değil bütün bir millete yapıldığını ifade eden Dağ, "O gün meydanlarda, ondan sonraki günlerde demokrasi mitinglerinde neredeyse her siyasi partiden insanlar vardı. Ama bazı parti yöneticileri gelmemiş ve gelmemek için bahane üretmiş olabilir. Ancak orada millet hep birlikte 81 milyonu ile beraber bir olup beraber olup bu işgal girişimine karşı koymuştur." diye konuştu.

Türkiye'nin bugüne kadar birçok badireyi başarıyla atlattığını dile getiren Dağ, "Bugüne kadar nasıl bunların hepsinden başarıyla çıktıysak inşallah şu anki yaşadığımız süreçten de bir olarak, beraber olarak, hep birlikte Türkiye olarak en iyi şekilde çıkacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı Nazmi Yılmaz ise zaferlerde halkın duruşunun önemli bir etken olduğunu vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum" sözünü de hatırlatan Yılmaz, "Bu milli duruş takdir edilmez mi? Bu milli duruş ayakta alkışlanmaz mı?" ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama

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