Yaşadığınız problemlerin kaynağı yemekler değil! Tedavi edilmezse durum ciddi

Mide ekşimesi, kusma, geğirme genellikle yenilen yemeklerin ağır ve yağlı olması nedeniyle yaşanan durumlar arasındadır. Bu belirtilerin çoğunlukla yemeklerden kaynaklanması göz ardı edilmelerine neden olur. Ancak araştırmalara göre düzenli olarak devam eden belirtiler karaciğer yağlanmasının yaygın semptomları olarak biliniyor. Karaciğer yağlanmasının tedavi edilmemesi karaciğer kanseri ve siroz gibi çok ciddi hastalıkların oluşmasında büyük rol oynamaktadır.

YÜZDE 83'ÜNDE BU BELİRTİLER GÖRÜLÜYOR

Gastroözofageal reflü hastalığı (GERD), düzenli olarak asit reflü aldığınız zamandır. Mayo Clinic'e göre, genellikle yemekten sonra gelen ve "geceleri veya uzanırken daha kötü olabilen" "mide ekşimesi" gibi semptomları içerebilir. Asit reflü, mide asidi, boğazınızın yiyecekleri ağzınızdan midenize taşıyan kısmı olan yemek borunuza geri döndüğünde meydana gelir. Yakın tarihli bir çalışma , siroz olarak bilinen son dönem yağlı karaciğer hastalığı olan kişilerin yüzde 83'ünün gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) olduğunu buldu.

YAŞAMI TEHDİT EDİYOR

Siroz, karaciğerinizde yağ birikmesi veya diğer problemler nedeniyle uzun süreli hasar nedeniyle karaciğerinizin skarlaşmasıdır. Bu aşamada karaciğeriniz düzgün çalışmayı durdurabilir veya hatta başarısız olabilir. Bu da yaşamı tehdit edebilir. Mısır Karaciğer Dergisi'nde yayınlanan çalışmanın yazarları, sirozlu 100 kişiye baktı ve bunların 83'ünde GÖRH olduğunu buldu.

SİROZ BELİRTİLERİ

Ayrıca GÖRH'nin ciddiyetinin, hastaların yaşadığı sirozun ciddiyeti ile “önemli ölçüde ilişkili” olduğunu bulmuşlardır. Hastalar, abdominal ultrason ve endoskopi dahil olmak üzere muayeneler kullanılarak GÖRH semptomları açısından incelendi.

Sirozun neden olabileceği diğer semptomlar arasında ciltte ve göz beyazlarında sararma, ciltte kaşıntı ve bacaklarda, ayak bileklerinde, ayaklarda veya karında şişme sayılabilir.

NÖROLOJİK SORUNLARA DA YOL AÇABİLİR

Ancak bazı durumlarda siroz daha da garip semptomlara neden olabilir. Karaciğerinizin rollerinden biri kanınızdaki toksinleri uzaklaştırmaktır. Bu nedenle, siroz düzgün çalışmayı durdurmasına neden olduğunda, kanınızda amonyak gibi toksinler birikmeye başlayabilir. British Liver Society, sonunda beyninize ulaştıklarında bunun “zayıf muhakeme” ve “zayıf konsantrasyon” gibi nörolojik semptomlara neden olabileceğini açıklıyor.

VAKALARIN ÇOĞU OBEZİTEDEN KAYNAKLANIYOR

Önceki çalışmalar, alkolsüz yağlı karaciğer hastalığının (NAFLD) erken evrelerinde olan kişilerin de asit reflü semptomları yaşayabileceğini bulmuştur. Alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı, karaciğerinizde yağın biriktiği, ancak alkol tüketiminden kaynaklanmadığı yerdir. NAFLD vakalarının çoğu obeziteden kaynaklanır.

ERKEN EVRELERDE BELİRTİ GÖSTERMEYEBİLİR

2012'de yapılan bir çalışmada , sağlıklı gönüllülerden oluşan bir kontrol grubu, NAYKH olan kişilerle karşılaştırıldı. Şu sonuca varmıştır: "Mide yanması ve/veya regürjitasyon ve gastro-özofageal reflü semptomlarından en az birinin prevalansı, alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı grubunda önemli ölçüde daha yüksekti." Mide ekşimesi ve regürjitasyon yaşamanın yanı sıra, geğirmeden de acı çektiler. Ancak çoğu zaman yağlı karaciğer hastalığı erken evrelerinde fiziksel belirtiler göstermez. NHS'ye göre, üç hafta boyunca çoğu zaman mide ekşimesi yaşıyorsanız da doktora gitmelisiniz.

SİROZ NEDEN OLUR?