Yaşadıkları kenti resimleri boyayarak tanıyorlar

Van'ın İpekyolu Belediyesince hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler, kitapçıktaki tarihi ve turistik değerlerin resimlerini boyayarak yaşadıkları kenti daha fazla tanıma imkanı buluyor.
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan İpekyolu Belediyesi, yaptığı çalışmalarla ilçenin çehresini değiştirmenin yanı sıra eğitim alanında da örnek projeleri hayata geçiriyor.
Belediye, Çalımlı Yeni Çavuş Mezrası İlkokulunda okul öncesi öğretmenliği yapan Canan Özdemir'in önerisi üzerine "Van'ı Boyayarak Öğreniyorum" projesini başlattı.
Proje kapsamında basılan kitapçıklarda boyanmaya hazır şekilde kentin tarihi ve turistik yerlerinin resimleri ile tanıtıcı bilgiler yer alıyor.
Belediyenin dağıttığı kitapçıkları alan öğrenciler, boyadıkları resimler ve okudukları bilgiler sayesinde yaşadıkları kenti daha iyi tanıma fırsatı buluyor.
- "Van'ı boyayarak öğrenmelerini sağlıyoruz"
İpekyolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede okullarla işbirliğinde çalıştıklarını söyledi.
Çalımlı Yeni Çavuş Mezrası İlkokulunun geri dönüşüm çalışması kapsamında başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini anlatan Karahan, bu okulda görevli Canan öğretmenin kendilerine bir proje önerisiyle geldiğini anlattı.
Bunun üzerine "Van'ı Boyayarak Öğreniyorum" projesini hayata geçirdiklerini belirten Karahan, şöyle konuştu:
"Canan öğretmen, daha önce Manisa'nın Soma ilçesinde yapılan bir projeyi Van'da da uygulamak istediğini söyledi. Bu fikir bizim çok hoşumuza gitti. Kendisiyle hemen bu konuda diyaloğumuzu sıkılaştırıp kitabı olgunlaştırdık. Güzel ve anlamlı bir eser ortaya çıktı. Biz bu eseri ilçemizde bütün okullara dağıttık. Bu şekilde hem öğrencilerimizin çevre konusunda duyarlılığını arttıracağız hem de Van'ı boyayarak öğrenmelerine ortam hazırlayacağız."
- "Öğrenmenin daha kolay ve kalıcı hale geldiğini gözlemledik"
Öğretmen Özdemir ise projenin, TÜBİTAK 46. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda coğrafya alanında Ege Bölge ikinciliği elde eden "Soma'yı Boyayarak Öğreniyorum" projesinin devamı olduğunu dile getirdi.
Bu projeyi Van'a uyarladıklarını anlatan Özdemir, şunları kaydetti:
"Yaşam şekilleri açısından şehirler arasında ortak özellikler bulunmasına rağmen, şehirleri farklılaştıran bir takım tarihi, kültürel ve coğrafi özellikler bulunmakta. Kitapta Van'ın tarihi, kültürel ve coğrafi özellikleriyle, Van'a özgü değerlerine yer vermeye çalıştık. Bu şekilde bu değerlerin bilinirliğini arttırarak öğrencilerin gezip göremediği yerleri kitapta görerek ve boyayarak daha eğlenceli ve öğrenir hale gelmesini sağladık. Proje ile farklı zeka türlerini kullanarak öğrenmenin daha kolay ve kalıcı hale geldiğini gözlemledik."
Özdemir, kitabın basılması ve dağıtılması konusunda destek veren İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk'e teşekkür etti.
İçerisinde Van'ın konumu, nüfusu, iklimi, yer şekilleri, bitki örtüsü, tarım ürünleri, hayvancılık, ulaşım, madencilik, kayak merkezleri, flamingolar, inci kefali, ters lale, travertenler, Peribacaları (Vanadokya), Muradiye Şelalesi, Van kedisi, Süleyman Han Camisi, Çarpanak Adası, Hüsrev Paşa Camisi, Halime Hatun Kümbeti, Van Kalesi, Kızıl Kilise, Eski Ulu Cami, Şeytan Köprüsü, Van evleri, Hoşap Kalesi, Van Gölü, tandır ekmeği, Van kahvaltısı ve Geri Dönüşüm Sokağı gibi tarihi ve turistik yerler ile kentin coğrafik özellikleri, kültürel yapısını anlatan resim ve bilgilerin yer aldığı kitapçıktan ilk etapta 10 bin adet basıldığı ve bu sayının artırılacağı bildirildi.
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