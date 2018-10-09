Yaşadıkları kenti resimleri boyayarak tanıyorlar

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan İpekyolu Belediyesi, yaptığı çalışmalarla ilçenin çehresini değiştirmenin yanı sıra eğitim alanında da örnek projeleri hayata geçiriyor.

Çalımlı Yeni Çavuş Mezrası İlkokulunun geri dönüşüm çalışması kapsamında başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini anlatan Karahan, bu okulda görevli Canan öğretmenin kendilerine bir proje önerisiyle geldiğini anlattı.

Bunun üzerine "Van'ı Boyayarak Öğreniyorum" projesini hayata geçirdiklerini belirten Karahan, şöyle konuştu:

"Canan öğretmen, daha önce Manisa'nın Soma ilçesinde yapılan bir projeyi Van'da da uygulamak istediğini söyledi. Bu fikir bizim çok hoşumuza gitti. Kendisiyle hemen bu konuda diyaloğumuzu sıkılaştırıp kitabı olgunlaştırdık. Güzel ve anlamlı bir eser ortaya çıktı. Biz bu eseri ilçemizde bütün okullara dağıttık. Bu şekilde hem öğrencilerimizin çevre konusunda duyarlılığını arttıracağız hem de Van'ı boyayarak öğrenmelerine ortam hazırlayacağız."

- "Öğrenmenin daha kolay ve kalıcı hale geldiğini gözlemledik"

Öğretmen Özdemir ise projenin, TÜBİTAK 46. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda coğrafya alanında Ege Bölge ikinciliği elde eden "Soma'yı Boyayarak Öğreniyorum" projesinin devamı olduğunu dile getirdi.