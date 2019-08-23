Yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçilere sınırda ‘tatlı’ veda

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) - TÜRKİYE’de yaz tatilini geçirdikten sonra karayolu ile ülkelerine dönmek üzere Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen gurbetçilere Edirne esnafı sürpriz yaptı. Gurbetçiler, sınır kapısında kendilerini bekleyen saz ekibinin yanı sıra ünlü Edirne Tava Ciğeri, Edirne peyniri ve badem ezmesi ikramı ile uğurlandı. Vatan hasretinin başladığı Kapıkule’de sıra beklerken karşılarında esnafı gören gurbetçi vatandaşlar, kendilerine ikram edilen ciğer, badem ezmesi, kavala kurabiyesi ve Edirne peyniri ile moral buldu.

Türkiye’de tatillerini geçiren gurbetçilerin çalıştıkları Avrupa ülkelerine dönüşleri devam ediyor. Dönüşlerini karayoluyla yaparak Kapıkule Sınır Kapısı’nı tercih eden gurbetçiler ise sazlı, sözlü, ciğer ve şekerlemeli ikramlarla uğurlanıyor. Edirneli ciğerci esnafı Bahri Dinar ve şekerlemeci Arif Meriç sınır kapısında anavatana veda etmek için sıra bekleyenlere kentin meşhur lezzeti tava ciğer, badem ezmesi, kavala kurabiyesi ve devaimisk ikram edip ‘güle güle gidin’ dedi.

‘ÖNÜMÜZDEKİ SENE HOŞGELDİN DEMEK ÜZERE GÜLE GÜLE’

Aynı zamanda Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, gurbetle sılanın buluştuğu sıfır noktasında gurbetçileri uğurladıklarını belirterek, “Bizim için uzun gurbetçiler için çok kısa bir süre oldu bu, göz açıp kapayıncaya kadar tatilleri bitti. Biz de dedik ki bu hüzünlü günlerinde sınır kapısında vedalaşalım. bize hakları geçti, bizlerden alışveriş yaptılar. O yüzden biz de bugün geldik, Edirne’nin peynirini, ciğerini, kurabiyesini dağıtıyoruz onlara. Yani tatlı bir helalleşme var burada. Onlar da çok memnun. Artık önümüzdeki sene hoş geldin demek üzere güle güle diyoruz” dedi.

‘GELİRKEN YOLCU DUASINI ALDIK, GİDERKEN DE ALMAK FARZ’

Şekerlemeci Arif Meriç de çalıştıkları ülkelere doğru yola çıkan vatandaşları uğurlamak için geldiklerini ifade etti. Meriç, “Daha önce gurbetçi vatandaşlarımıza ‘Hoş geldin’ dedik. Gelirken yolcunun duasını aldık, giderken de yolcunun duasını almak bize farz diye düşündük. Onlara sarıldık, şekerlemelerimizi, ciğerimizi ve peynirimizi ikram ettik. Yolcu duasını aldık artık gönderiyoruz” diye konuştu.

‘BÖYLE UĞURLANMAK BİZİ ÇOK SEVİNDİRDİ’

Almanya’nın Köln şehrine giden Ayten Şahintürk, “Tatilimiz çok güzel geçti. Daha uzun olsa daha güzel olurdu. Dönüşte de bu şekilde tatlılar ve tuzlularla uğurlanmak bizi çok sevindirdi. Bizi düşündükleri için esnafa çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sivas’tan Fransa’ya giden Bekir Doğan, “Unutulmaz bir tatil yaşadık, artık dönüş yoluna geçtik. Dönüş yolunda da bu şekilde uğurlanmak çok güzel. Bizim gönlümüzü hoş tuttuğunuz için size ne kadar dua etsek azdır” dedi.