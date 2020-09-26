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Yasadışı avcılara göz açtırılmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 11:17 | Son Güncelleme

Antalya’da av sezonunun başlamasıyla birlikte başlatılan denetimlerde yasadışı avlanmadan dolayı toplamda 6 bin 281 TL idari para cezası, 607 TL tazminat bedeli olmak üzere toplamda 6 bin 881 TL cezai işlem uygulandıTarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6.Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü av koruma ve kontrol görevlileri tarafından 2020-2021 av sezonunun başlamasıyla birlikte etkin av koruma faaliyetleri başlatıldı.Antalya Şube Müdürlüğünce devam eden koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında yasadışı avlanmadan dolayı toplamda 6 bin 281 TL idari para cezası, 607,TL tazminat bedeli olmak üzere toplamda 6 bin 881 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Antalya’da av sezonunun başlamasıyla birlikte başlatılan denetimlerde yasadışı avlanmadan dolayı toplamda 6 bin 281 TL idari para cezası, 607 TL tazminat bedeli olmak üzere toplamda 6 bin 881 TL cezai işlem uygulandı
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6.Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü av koruma ve kontrol görevlileri tarafından 2020-2021 av sezonunun başlamasıyla birlikte etkin av koruma faaliyetleri başlatıldı.
Antalya Şube Müdürlüğünce devam eden koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında yasadışı avlanmadan dolayı toplamda 6 bin 281 TL idari para cezası, 607,TL tazminat bedeli olmak üzere toplamda 6 bin 881 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi. Ayrıca yasadışı avlanma faaliyetlerinde ele geçirilen fişek sınırlandırması olmayan (takozsuz) 1 adet yarı otomatik yivsiz av tüfeğine, 1 adet ses yayan elektronik cihaza ve 1 adet bıldırcına el konularak mülkiyeti kamuya geçirildi.
Üzümdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahası sınırları içinde bulunan Üzümdere Irmağına diğer illerden ve ilçelerden yasadışı balık avı için gelen vatandaşlara yasal işlem yapılıyor. Bu alanın Üzümdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Yönetim ve Gelişim Planına göre Mutlak Koruma Alanı’nda kalması sebebiyle izinsiz tüm faaliyetler yasaklandı. Bu konuda bilgisi olmayan vatandaşlar duyarlı olmaları konusunda bilgilendirilerek uyarılmaktadır ve kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılıyor
Ayrıca Bölge Müdürlüğü tarafından koruma faaliyetlerinde çeşitli bölgelerde fotokapan çalışmaları ile koruma faaliyetlerine önemli ölçüde fayda sağlanıyor.

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