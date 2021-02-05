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Yasadışı bahis operasyonunda 13 tutuklama

05.02.2021 16:27 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te, aylık 2,5 milyon TL’lik vurgun yapan yasa dışı bahis çetesine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli şahıstan 13’ü tutuklanırken, 5 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışı kaynaklı bahis oynatanlara yönelik yürüttüğü çalışmada, aylık 2,5 milyon TL’lik haksız kazanç sağladığı belirlenen çeteye operasyon düzenledi.

Gaziantep’te, aylık 2,5 milyon TL’lik vurgun yapan yasa dışı bahis çetesine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli şahıstan 13’ü tutuklanırken, 5 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışı kaynaklı bahis oynatanlara yönelik yürüttüğü çalışmada, aylık 2,5 milyon TL’lik haksız kazanç sağladığı belirlenen çeteye operasyon düzenledi. Geçtiğimiz günlerde şafak vakti 100 polisin katılımıyla yapılan ve yaklaşık 4 saat süren operasyonda ekipler, belirlenen adreslere şok baskınlar düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda 18 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 94 bin 665 TL, bin 200 dolar, 400 euro, 24 adet, cep telefonu, 24 adet sim kart, 5 adet hard disk, 5 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet hafıza kardı, 3 adet tablet, 14 adet flaş bellek, çok sayıda yasa dışı bahisle ilgili belge ve doküman ele geçildi.
Özel harekat polisi, zırhlı araç ve drone’lerin de destek verdiği operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheli şahıstan 13 tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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