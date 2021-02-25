HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yasadışı bahis şüphelisi 13 kişi adliyeye sevk edildi

Yasadışı bahis şüphelisi 13 kişi adliyeye sevk edildi

25.02.2021 11:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurtdışı kaynaklı bahis sitelerinden bayilik alarak bahis oynattıkları iddiası ile gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasadışı bahis oynatan bir çeteye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, yurt dışı kaynaklı bahis sitelilerinden bayilik alan ve kendi bayilerini oluşturarak limit belirleyip bahis oynatan 16 kişinin kimliği tespit edildi.

Yurtdışı kaynaklı bahis sitelerinden bayilik alarak bahis oynattıkları iddiası ile gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasadışı bahis oynatan bir çeteye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, yurt dışı kaynaklı bahis sitelilerinden bayilik alan ve kendi bayilerini oluşturarak limit belirleyip bahis oynatan 16 kişinin kimliği tespit edildi. Ekipler tarafından şahısların yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli Aydın, Sakarya ve Düzce’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslardan 3’ü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli ise güvenlik önlemleri eşliğinde Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
İşte İstanbul barajlarında son durumİşte İstanbul barajlarında son durum
Instagram biyografi şekilleri, bio için şekil ve yazılarInstagram biyografi şekilleri, bio için şekil ve yazılar
1/

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da şüpheli ölüm! 1 gün önce taşınmıştı

Ankara'da şüpheli ölüm! 1 gün önce taşınmıştı

İzmir’de engelli bakım merkezindeki dehşet anları kamerada

İzmir’de engelli bakım merkezindeki dehşet anları kamerada

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Survivor'da büyük kavga! Oyun alanında birbirlerine girdiler

Survivor'da büyük kavga! Oyun alanında birbirlerine girdiler

Mahalle bekçilerine silahlı saldırı! Bölge ablukaya alındı

Mahalle bekçilerine silahlı saldırı! Bölge ablukaya alındı

Bir gecede yapmadıkları şey kalmadı

Bir gecede yapmadıkları şey kalmadı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Diğer Haberler

Genç kız dehşeti yaşadı! Yoldan geçen kişi yumruk atıp, gitti

Genç kız dehşeti yaşadı! Yoldan geçen kişi yumruk atıp, gitti

Sayısal Loto sonuçları 24 Şubat 2021 belli oldu! Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama

Çekiliş sonuçları belli oldu! İkramiye 116 milyon TL'yi aştı

Koronavirüs geçiren çocuklarda görülüyor! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan MIS-C hastalığı uyarısı

Ölümcül tehlikesi var, koronavirüs geçiren çocuklarda görülüyor

4 kez kalbi durdu, 5 kez entübe oldu! 136 günlük koronavirüsle savaşı kazandı

4 kez kalbi durdu, 5 kez entübe oldu! Hayata tutundu

Mersin'deki vahşette yeni detay: Yaşlı adamı öldürüp bir hafta evde bekletmişler

Yaşlı adama yaptıkları kan dondurdu

İstanbul'un ağaçlarında teke böceği tehlikesi! 2 ayda 180 ağaç kesildi

İstanbul'da korkutan tehlike! Hepsini tek tek kestiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.