"Yasadışı Göç Konusunda Amerikalılar Endişeli"

Amerikalılar’ın izinsiz göç konusundaki endişeleri, son 20 yılın en yüksek seviyesine yaklaştı. Gallup araştırma şirketinin son anketinde yer alan bu artış, Kasım ayındaki Kongre ara seçimlerinden önce Cumhuriyetçiler ve Demokratlar’ın bu konuda daha fazla kutuplaştığı bir dönemde yaşanıyor.

Gallup, 1-18 Mart tarihleri arasında, tüm ABD eyaletlerinde ve başkent Washington’da yaşayan bin 17 kişiyle anket yaptı. Katılımcıların yüzde 41’i yasadışı göç konusunda "çok fazla" endişe duyduklarını söyledi. Bu oran, ankete katılanların yüzde 45'inin konuyla ilgili "çok fazla" endişe duyduklarını söylediği 2007'den bu yana en yüksek seviye.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 60'ı da yasadışı göç konusunda "yeterince" endişe duyduklarını söyledi.

Gallup anketine göre, göçmenlik konusunda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler zıt bakış açılarına sahip.

Demokratlar 2006'dan beri yasadışı göç konusunda daha az endişeli. Geçen ayki ankete katılanların yalnızca yüzde 18'i konuyla ilgili "çok fazla" kaygı duyduklarını söylerken, %44'ü "hiç" endişe etmediklerini söyledi.

Cumhuriyetçiler için tam tersi geçerli. Bu kesimin yüzde 68'i yasadışı göç konusunda "büyük ölçüde" endişeli olduklarını söylüyor. Bu oran, 2021'deki yüzde 76’lık sonuca göre bir azalma gösterse de, 2001'deki yüzde 29'luk orana kıyasla hala önemli ölçüde yüksek.

Gallup araştırmasında, "Cumhuriyetçiler’in sadece yüzde 5'i hiç endişeli değil. Çok fazla ya da yeterince endişeli olanların toplam yüzdesi, 2001'de Cumhuriyetçiler’in yarısı kadarken bugün yaklaşık 10'da dokuza çıktı" denildi.

Trump dönemi uygulaması 23 Mayıs’ta sona eriyor

Anket, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) pandemi sırasında yürürlüğe konulan ve acil sağlık düzenlemesi olan "42’nci madde"yi sona erdirme kararını duyurmadan önce yapıldı. Düzenleme, pandemi döneminde göçmenlik makamlarının sığınma talebinde bulunanlar dahil göçmenleri sınırdan hızla sınırdışı etmelerine olanak sağlıyordu.

Biden yönetimi, 42'nci maddenin 23 Mayıs'tan önce sona ereceğini açıkladığından, Cumhuriyetçiler kararın, sınıra daha fazla yasadışı göç getireceği konusunda uyarıyor.

Demokratlar arasında ise kararı kutlayanlar kadar, yönetimin sınıra gelecek göçmenlerin artmasını nasıl karşılayacağı konusunda endişeli olanlar da var.

Demokrat Michigan Senatörü Gary Peters dün gazetecilere yaptığı açıklamada, "İyi düşünülmüş bir planımız yoksa, bence bu yeniden gözden geçirilmesi ve belki de ertelenmesi gereken bir karar. Yönetime bu planın ne olduğunu tam olarak açıklama fırsatı vererek, bu konudaki değerlendirmemi erteleyeceğim. Ancak ben de bazı meslektaşlarımın endişelerini paylaşıyorum" dedi.

Biden yönetimi, bir yıldan uzun bir süredir güney sınırında, ABD’nin göçmenleri kendi ülkelerine veya Meksika sınır kasabalarına hızla sınırdışı etmesine izin veren Trump dönemi uygulamasını yürürlükte tuttu.

Sınıra yığılma artabilir

1 Nisan'da yönetim, 42’inci madde uygulamasının 23 Mayıs'ta sona ereceğini duyurdu ve Amerikalı yetkililere, beklenen göçmen artışlarına hazırlanmaları için süre tanıdı.

İç Güvenlik Bakanlığı’nın bu hafta açıkladığı verilere göre, Mart ayında sınırda kayda değer sayıda yapılan tutuklamaların nedeni, Ukrayna, Küba, Kolombiya ve Nikaragua'dan rekor sayıda göçmen gelmesiydi.

ABD Gümrük ve Sınır Devriyesi (CBP) verilerine göre, 2020 yılı Mart ayından bu yana Brezilya, Orta Amerika ülkeleri, Haiti, Meksika ve Kolombiya'dan yaklaşık 2 milyon göçmenin sınırdışı edilmesinde 42’nci maddeden yararlanıldı. Güney Amerika'dan gelen ve ABD’ye iltica etmek isteyen diğer sığınmacılar da uygulama kapsamında sınır kapılarında engellendi.

ABD sınır yetkilileri Mart ayında, 221 bin 303 göçmenin yakalandığını bildirdi. Bunlardan 109 bini 549'u sınırdışı edildi. Geri kalanlara ne olduğu ise açıklanmadı. Bu kişiler gözaltına alınmış olabilir, sığınma talebinde bulunmalarına veya ABD'ye şartlı girişlerine izin verilmiş olabilir.

Şubat ayında, ise 164 bin 973 göçmenin 91 bin 513’ü sınırdışı edildi. CBP ayrıca Mart ayında, sınırdışı edilenlerin yüzde 28'inin yeniden sınırı geçmeyi denediğini bildirdi.

ABD-Meksika sınırında izinsiz geçişlere çok dikkat edilmesine rağmen, İç Güvenlik Bakanlığı'nın 2021 mali yılı raporu, 684 bin 499 kişinin vizelerinin süresi dolmasına rağmen ülkede kaldığını gösteriyor. Bu sayı, ABD'ye gelen yaklaşık 50 milyon ziyaretçinin %1,48'i demek.

