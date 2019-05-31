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Yasadışı Göçe Karşı Amerika'dan Meksika'ya Ek Vergi Tehdidi

31.05.2019 12:07 | Son Güncelleme

Amerika eğer 10 gün içerisinde göçmen akımı durmazsa Meksika’nın tüm ürünlerine ek vergi getireceğini ilan etti. Bu konudaki açıklamayı Başkan Donald Trump Twitter hesabından yaptı

Yasadışı Göçe Karşı Amerika'dan Meksika'ya Ek Vergi Tehdidi

Amerika eğer 10 gün içerisinde göçmen akımı durmazsa Meksika’nın tüm ürünlerine ek vergi getireceğini ilan etti.

Bu konudaki açıklamayı Başkan Donald Trump Twitter hesabından yaptı.

Trump, Twitter hesabından “Eğer o tarihe kadar yasal olmayan göçmen akışı durmazsa 10 Haziran’da Amerika, Meksika’dan gelen tüm ürünlere yüzde 5 ek vergi uygulayacak. DURUN!Yasal göçmen sorunu halledilmezse ek vergi oranları aylık yükselecek ve 1 Ekim tarihine kadar yüzde 25’e çıkacak” mesajını paylaştı.

Trump daha sonra yaptığı açıklamada da “Meksika’nın işbirliği konusunda pasif davranması nedeniyle bu toplu akın sürüyor ve bu da Amerika’nın ulusal güvenliği ve ekonomisi için büyük bir tehdit. Meksika yasadışı göçü önleyebilecek ve bu kişilerin evlerine dönmelerini sağlayacak son derece güçlü yasalara sahip” dedi.

Trump’ın bu açıklamalarına Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador da kendi Twitter hesabından yanıt verdi. Lopez Obrador, Twitter’dan yayınladığı bir mektupta, “Sosyal sorunlar vergiler ve zorlayıcı tedbirlerle çözümlenmez” ifadesini kullandı. Trump ek vergi duyurusu Meksika’nın, Amerika, Kanada ve Meksika arasındaki ticaret anlaşmasını resmen kabul ettiği güne denk geldi.

Lopez Obrador, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard’ı soruna çözüm bulabilmek için görüşmeler yapmak üzere Washington’a gönderdiğini söyledi.

Meksika’nın Kuzey Amerika’dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Jesus Seade de ek vergilerin son derece yıkıcı olacağını söyledi.

Seade gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu gerçekleşirse son derece ciddi sonuçları olur. Buna güçlü bir şekilde karşılık vermek zorundayız” dedi.

Beyaz Saray Genel Sekreteri Mick Mulvaney, söz konusu planın bazı Cumhuriyetçi kongre üyeleriyle görüşüldüğünü ancak Demokrat isimlerle herhangi bir temas olmadığını söyledi.

Beyaz Saray Genel Sekreteri söz konusu uygulama başladıktan sonra Meksika’dan Amerika’ya yasadışı göçü gün be gün takip ederek durumu değerlendireceklerini belirtti. Mulvaney, “Meksika hükümetinin bu akşam ya da yarın hemen harekete geçtğini görmek niyetindeyiz” dedi.

İç Güvenlik Bakan Vekili Kevin McAleenan da gazetecilere yaptığı açıklamada yasadışı göç konusunda organize bir faaliyetin olduğunu, suç çeteleri tarafından kontrol edilen otobüs hatları bulunduğunu ve haftada 100 bin kişinin bu şekilde taşındığını” söyledi.

Amerika Başkanı Trump daha önce de yaptığı açıklamalarda Meksika’yı yasadışı göçü durdurmak konusunda adım atmamakla suçlamıştı.

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