Yasadışı Göçe Karşı Amerika'dan Meksika'ya Ek Vergi Tehdidi

Amerika eğer 10 gün içerisinde göçmen akımı durmazsa Meksika’nın tüm ürünlerine ek vergi getireceğini ilan etti.

Bu konudaki açıklamayı Başkan Donald Trump Twitter hesabından yaptı.

Trump, Twitter hesabından “Eğer o tarihe kadar yasal olmayan göçmen akışı durmazsa 10 Haziran’da Amerika, Meksika’dan gelen tüm ürünlere yüzde 5 ek vergi uygulayacak. DURUN!Yasal göçmen sorunu halledilmezse ek vergi oranları aylık yükselecek ve 1 Ekim tarihine kadar yüzde 25’e çıkacak” mesajını paylaştı.

Trump daha sonra yaptığı açıklamada da “Meksika’nın işbirliği konusunda pasif davranması nedeniyle bu toplu akın sürüyor ve bu da Amerika’nın ulusal güvenliği ve ekonomisi için büyük bir tehdit. Meksika yasadışı göçü önleyebilecek ve bu kişilerin evlerine dönmelerini sağlayacak son derece güçlü yasalara sahip” dedi.

Trump’ın bu açıklamalarına Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador da kendi Twitter hesabından yanıt verdi. Lopez Obrador, Twitter’dan yayınladığı bir mektupta, “Sosyal sorunlar vergiler ve zorlayıcı tedbirlerle çözümlenmez” ifadesini kullandı. Trump ek vergi duyurusu Meksika’nın, Amerika, Kanada ve Meksika arasındaki ticaret anlaşmasını resmen kabul ettiği güne denk geldi.