HABER

Yasadışı göçmenlere sahte pasaport temin eden 3 İranlı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2019 10:15 | Son Güncelleme

Doğu ülkelerinden Avrupa’ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere sahte pasaport ve evrak temin eden 3 İranlı, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak, Suriye, Afganistan ve Pakistan’dan yurda giren düzensiz göçmenlere ve bazı terör örgütü üyelerine sahte pasaport ve belge temin eden İran uyruklu 3 kişilik şebekeyi takibe aldı.Yaklaşık iki aylık teknik takiple şebeke üyelerini ve bağlantısını tespit eden emniyet ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Beyoğlu’nda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda şebeke elebaşı S.E.

Doğu ülkelerinden Avrupa’ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere sahte pasaport ve evrak temin eden 3 İranlı, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak, Suriye, Afganistan ve Pakistan’dan yurda giren düzensiz göçmenlere ve bazı terör örgütü üyelerine sahte pasaport ve belge temin eden İran uyruklu 3 kişilik şebekeyi takibe aldı.
Yaklaşık iki aylık teknik takiple şebeke üyelerini ve bağlantısını tespit eden emniyet ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Beyoğlu’nda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda şebeke elebaşı S.E. ile birlikte S.A. ve G.C. adlı İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan baskında sahte 30 pasaport, pasaport ve evraklardaki işlemlerde kullanılan 39 adet silikon mühür, 22 adet hudut giriş-çıkış damga kalıbı, 2 dizüstü bilgisayar ve 9 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından 7 Mart tarihinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.
İranlı 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece “Göçmen kaçakçılığı” ve “Resmi belgede sahtecilik” suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

PARTNEREbru Gündeş hamile mi? İddialara yanıt geldiEbru Gündeş hamile mi? İddialara yanıt geldi
Van'da 7 kilo afyon sakızı ele geçirildiVan'da 7 kilo afyon sakızı ele geçirildi
Banyo küvetinin arkasından uyuşturucu çıktıBanyo küvetinin arkasından uyuşturucu çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Yakınları hastaneye akın etti! Ölümün böylesi!

Yakınları hastaneye akın etti! Ölümün böylesi!

Şeyma'yı solladı! Rekor tazminat

Şeyma'yı solladı! Rekor tazminat

Fenerbahçelileri çıldırtan penaltı pozisyonu!

Fenerbahçelileri çıldırtan penaltı pozisyonu!

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ders bahanesiyle kandırdılar! Cinsel istismar şüphelisi çift tutuklandı

Ankara'da iğrenç olay! Ders bahanesiyle kandırdılar

Sınıfta şakalaştığı arkadaşını kalemtıraş bıçağı ile yaraladı

Sınıfta korkunç olay! Flaş 'Momo' detayı

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

İstiklal Caddesi'nde yoldan geçen kadın saniyelerle ölümden kurtuldu! O anlar kamerada

Saniyelerle ölümden kurtuldu!

Park halindeki otomobilde ölü bulundu

Park halindeki otomobilde ölü bulundu

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.