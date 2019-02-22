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Yasadışı kumarhanelere polis baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 17:29 | Son Güncelleme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte kumar oyununun engellenmesine yönelik yapılan Porsuk 1 adlı operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte kumar oyununun engellenmesine yönelik yapılan Porsuk 1 adlı operasyonda 22 şüpheli yakalandı. Operasyonda, yakalanan şüphelilere yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, tabanca fişekleri, el telsizleri, kumar malzemeleri ile çok sayıda belge ve doküman ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, Eskişehir genelinde meydana gelen kumar, Kumar Oynatmak İçin Yer ve İmkan Sağlamak, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarından dolayı elde edilen yasa dışı gelirler ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyon kapsamında, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçu ile ilgili olarak bugün sabah saat 07.00 itibariyle haklarında yakalama, arama ve el koyma kararı alınan şüphelilerin yakalanmasına yönelik “Porsuk 1” operasyonu yapılarak 22 Şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise, 4 adet farklı çap ve markada ruhsatsız tabanca, 66 adet farklı çaplarda tabanca fişekleri, 3 adet el telsizi, kumar malzemeleri (Poker Masası, Poker Fişleri, Tombala Kartları ve Topları) ile suça konu olduğu değerlendirilen çok sayıda belge ve doküman ele geçirildi.
Öte yandan polis ekiplerinin aranan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yasadışı kumarhanelere polis baskını

Yasadışı kumarhanelere polis baskını

Yasadışı kumarhanelere polis baskını

Yasadışı kumarhanelere polis baskını

Yasadışı kumarhanelere polis baskını

Yasadışı kumarhanelere polis baskını

Yasadışı kumarhanelere polis baskını

Yasadışı kumarhanelere polis baskını

Yasadışı kumarhanelere polis baskını

Yasadışı kumarhanelere polis baskını

Yasadışı kumarhanelere polis baskını

Yasadışı kumarhanelere polis baskını

Yasadışı kumarhanelere polis baskını

Yasadışı kumarhanelere polis baskını

Yasadışı kumarhanelere polis baskını
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