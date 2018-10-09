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Yasadışı şahin avcıları av müfettişlerine yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 20:53 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçe kırsalında yasadışı şahin avcılığı yapan Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı.

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçe kırsalında yasadışı şahin avcılığı yapan Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı.

İhbar üzerine jandarma ekipleri ile birlikte Baharlı Mahallesi'ndeki denetimde çıkan Tarsus Avcılar Kulübü Başkanı ve Fahri Av Müfettişi Tufan Dokucu, yasdışı şahin avlayan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Konuyla ilişkin bir açıklama yapan Dokucu, "Maalesef yine görmek istemediğimiz sahnelerle karşılaştık. Bizlerin amacı ülkemizin değerlerine sahip çıkmak. Ülkemizde misafir olarak kalanlar ülkemizin kurallarına uymalarını istiyoruz. Şahıslar hakkında gerekli 4915 sayılı kara avcılığı kapsamında idari yaptırım tutanağı düzenlendik ve Tarsus Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Özlem Kökçü'ye teslim ettik. Olay yerinde yaptığımız tespitlere göre kuşların gözlerini dikmişler bir kısmını bantlamışlar. Olayda yaralı halde bulduğumuz kuşları ise daha önce yaptığımız gibi tedavisi yapılıp doğaya geri bırakılmak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Hayvanat Bahçesi görevli veterinerlerine teslim ettik. Vatandaşlarımızın ihbarlarını değerlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Şahin avcılığı yapan Suriyeliler Türkiye'de bu kuşları avlamanın yasak olduğunu bilmediklerini ifade ederken, 'Suriye'de yasak yok' diyerek kendilerini savundu.

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