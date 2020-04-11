HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yasağa aldırış etmediler, yangına müdahale eden itfaiyeyi izlediler

Yasağa aldırış etmediler, yangına müdahale eden itfaiyeyi izlediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2020 15:14 | Son Güncelleme

Bağcılar'da 3 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, binanın önüne akın eden çok sayıda kişi sokağa çıkma yasağına rağmen itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi.

Bağcılar Fatih Mahallesi Cami Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 3. katındaki elektrik saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Daireye de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Öte yandan yangını gören çevredekiler sokağa çıkma yasağına rağmen binanın önüne akın etti. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını izleyen çok sayıda kişi polis ekiplerinin uyarılarının ardından dağıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bomboş kaldıSokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bomboş kaldı
Sultangazi'de markete baskın! Market sahibi zorla girdiler' dediSultangazi'de markete baskın! Market sahibi zorla girdiler' dedi
Beckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattıBeckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattı
1/
Anahtar Kelimeler:
istanbul Bağcılar yangın

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında önce elektrik çarptı! Sonra da...

Canlı yayında önce elektrik çarptı! Sonra da...

Test sonucunu bekleyen korona şüphelisi pes dedirtti

Test sonucunu bekleyen korona şüphelisi pes dedirtti

Fotoğraf bu sabah çekildi! Yasağa rağmen...

Fotoğraf bu sabah çekildi! Yasağa rağmen...

Koronavirüs testi pozitif çıkan adam dehşeti yaşattı

Koronavirüs testi pozitif çıkan adam dehşeti yaşattı

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Bu sabah İstanbul! Tarihi gün...

Bu sabah İstanbul! Tarihi gün...

İlginizi Çekebilir

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

İstanbul'da market kuyruğunda kavga

İstanbul'da market kuyruğunda kavga

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bakan Soylu açıkladı: Bu hafta sonu kritik eşik

Bakan Soylu açıkladı: Bu hafta sonu kritik eşik

Polis Teşkilatı 175 yaşında!

Polis Teşkilatı 175 yaşında!

Diğer Haberler
Küçükçekmece'de hareketli dakikalar! Polis havaya ateş açtı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis havaya ateş açtı

Evde ekmek nasıl yapılır? Evde mayalı ekmek yapımı

Evde ekmek nasıl yapılır? Evde mayalı ekmek yapımı

Sultangazi'de markete baskın! Müşteriler saklandı, market sahibi zorla girdiler' dedi

Sultangazi'de markete baskın! Market sahibi zorla girdiler' dedi

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz 10 bin TL kredi başvuruları SMS ile açıklanıyor

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz 10 bin TL kredi başvuruları SMS ile açıklanıyor

Türkiye'nin konuştuğu 'ekmek kavgası' olayının aslı ortaya çıktı

'Ekmek kavgası' denilmişti, olayın aslı ortaya çıktı

Adres değişikliği bildirimi e-Devlet'ten yapılabilecek

O işlem e-Devlet'ten yapılabilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.