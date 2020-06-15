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Yasağa aldırmadılar! Sokak ortasında düğün yaptılar

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2020 10:02 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de bir grup koronavirüs nedeniyle yasak olmasına rağmen sokak ortasına müzik eşliğinde halay çekerek düğün yaptı.

Yasağa aldırmadılar! Sokak ortasında düğün yaptılar

Dünyada ve Türkiye’de etkili alan korona virüsten dolayı düğünler ve toplu organizasyonlar yasaklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde normalleşme süreci ile birlikte 1 Temmuz itibariyle sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak düğünlerin yapılabileceği açıklandı. Arnavutköy İslambey Mahallesi Akdağ Sokak’ta yasak olmasına rağmen düğün yapan bir grup ne sosyal mesafe ne de yasak dinledi. Koyulan yasaklara ve yapılan onca uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar sokak ortasında müzik eşliğinde halay çekerek saatlerce düğün yaptı. Sosyal mesafeyi hiçe sayarak halay çeken yaklaşık 50 kişilik grup, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

İHA

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