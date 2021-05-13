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Yasağa rağmen bayram sabahı akın ettiler

13.05.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, bayramın ilk günü mezarlıklarda yoğunluk yaşandı. Kısıtlamalara rağmen ilçenin girişindeki Akalan Mezarlığı'na gidenler yakınları için dua etti.

Yasağa rağmen bayram sabahı akın ettiler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm illerde uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ederken, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yasağa rağmen mezarlık ziyaretleri yapıldı.

Bayram sabahı ilçenin girişindeki Akalın Mezarlığına gidenler, yakınlarının mezarı başında Kuran-ı Kerim okuyup, dua etti. Çocuklar da mezarlığa gelenlerden bayram şekeri topladı.

"İKİ YILDIR BAYRAMLAŞAMIYORUZ"

Mezarlığa gelenlerden Davali Öztunç, "İki yıldır Covid-19 salgını yüzünden eski bayramları yaşayamıyoruz. Herkes kendi yerinde kendi çapında bayramını kutluyor. Umarım önümüzdeki bayramlarda bu hastalıktan kurtulup eski bayramlarımıza döneriz. Bütün akraba ve eş dostlarımız ziyaret edip hepsinin bayramını kutlarız. Bütün halkımızın bayramını kutlar. Bu kovid döneminde daha dikkatli davranmalarını istiyorum" dedi.

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Bayram şekerilerini toplamak için mezarlığa gelen çocuklar ise, pandemi nedeniyle eski bayramlar gibi ev ev dolaşamadıkların söylediler.

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(DHA)

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Ramazan Bayramı Hakkari Yüksekova

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