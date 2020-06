'Yasağa rağmen cam bardakta çay istiyorlar'

“MÜŞTERİLERİMİZ BARKOD OKUYUCUYLA MENÜYÜ DİJİTAL ORTAMDAN SİPARİŞ VERİYOR”

Bir işletme sahibi Ümit Altun ise, “Özel dezenfektanlar ile masalar temizleniyor. Menümüzü dijital ortama aktardık ve kesinlikle menü vermiyoruz. Cep telefonlarına barkodu okuttuklarında menüyü telefondan seçebiliyorlar. Ayrıca çalışanlarımızın her sabah girişte ateş ölçümü yapılıyor ve her gün bunu not edip takip ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

Koronavirüse karşı tedbirleri denetleyen Zabıta ekipleri ise işletmelerin ve vatandaşların büyük çoğunluğunun önlemini aldığını ve tedbirlere uyduğunu belirterek, kurallara uymayan işletmelere ilk denetimde tebligat gönderdiklerini, ikinci bir denetimde yine kurallara uyulmadığı belirlenirse işletmelere ceza kesildiğini ifade ettiler.

(DHA)