'Yasağa rağmen cam bardakta çay istiyorlar'

1 Haziran Pazartesi günü koronavirüs’e karşı Türkiye’de normalleşme sürecine girilirken, sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları virüsün ikinci bir dalga yaratmaması için uygulanmaya devam ediyor. Eyüpsultan Belediyesi, Ümraniye Belediyesi, Sultangazi Belediyesi ve Bahçelievler Belediyesi Zabıta Ekipleri sahaya inerek, alınan tedbirleri denetlemek adına hem işletmeleri hem de vatandaşları uyarıyor.

"YASAK OLMASINA RAĞMEN CAM BARDAKTA ÇAY İÇİYORLAR"

Birçok işletmede koronavirüs’e karşı tedbirleri sıkı sıkıya uygulanırken, az da olsa bazı işletmeler ve o işletmeleri tercih eden vatandaşların tedbirlere uymadığı gözlendi. Fatma Güney, cam bardak ile çay içilen bir mekanda bulunmaları ile ilgili, “Bana da cam bardakta çayı getirdiler ve mecbur içiyorum. Hani tek kullanımlık olacaktı? Ben bugün birçok yerde maskesiz ve rahatça dolaşan insanlarla karşılaştım. Oralarda bir tek bizde maske vardı. Kimse maske takmıyordu” diye konuştu. Cam bardakta müşterilere içecek verilmesi ile alakalı sorulan soru üzerine işletme sahibi Kemal Parlak, “Koronavirüs süreci boyunca aslında karton bardakta çay verdik. Müşterilerimiz de "2,5 ay boyunca cam bardağı özledik, biz cam bardakta çay içmek istiyoruz’ diyorlar. İlle de biz onu isteriz dediler ve bizde onu verdik, yoksa sadece karton bardak veriyoruz” dedi.