HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Yasağa rağmen cam bardakta çay istiyorlar'

'Yasağa rağmen cam bardakta çay istiyorlar'

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2020 11:36 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde COVID-19 salgının etkisinin azalmasının ardından başlayan normalleşme sürecinde belediye ekiplerinin işletmelere yönelik denetimleri sıklaştı. Koronavirüs tedbirlerinin devam etmesine rağmen tek kullanımlık bardak yerine cam bardakta çay içen bir müşteri işletmeyi suçlarken, işletme sahibi ise müşterilerin, "2,5 ay boyunca cam bardağı özledik, biz cam bardakta çay içmek istiyoruz" şeklinde istekte bulunduklarını ifade etti.

1 Haziran Pazartesi günü koronavirüs’e karşı Türkiye’de normalleşme sürecine girilirken, sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları virüsün ikinci bir dalga yaratmaması için uygulanmaya devam ediyor. Eyüpsultan Belediyesi, Ümraniye Belediyesi, Sultangazi Belediyesi ve Bahçelievler Belediyesi Zabıta Ekipleri sahaya inerek, alınan tedbirleri denetlemek adına hem işletmeleri hem de vatandaşları uyarıyor.

"YASAK OLMASINA RAĞMEN CAM BARDAKTA ÇAY İÇİYORLAR"

Birçok işletmede koronavirüs’e karşı tedbirleri sıkı sıkıya uygulanırken, az da olsa bazı işletmeler ve o işletmeleri tercih eden vatandaşların tedbirlere uymadığı gözlendi. Fatma Güney, cam bardak ile çay içilen bir mekanda bulunmaları ile ilgili, “Bana da cam bardakta çayı getirdiler ve mecbur içiyorum. Hani tek kullanımlık olacaktı? Ben bugün birçok yerde maskesiz ve rahatça dolaşan insanlarla karşılaştım. Oralarda bir tek bizde maske vardı. Kimse maske takmıyordu” diye konuştu. Cam bardakta müşterilere içecek verilmesi ile alakalı sorulan soru üzerine işletme sahibi Kemal Parlak, “Koronavirüs süreci boyunca aslında karton bardakta çay verdik. Müşterilerimiz de "2,5 ay boyunca cam bardağı özledik, biz cam bardakta çay içmek istiyoruz’ diyorlar. İlle de biz onu isteriz dediler ve bizde onu verdik, yoksa sadece karton bardak veriyoruz” dedi.

“MÜŞTERİLERİMİZ BARKOD OKUYUCUYLA MENÜYÜ DİJİTAL ORTAMDAN SİPARİŞ VERİYOR”

Bir işletme sahibi Ümit Altun ise, “Özel dezenfektanlar ile masalar temizleniyor. Menümüzü dijital ortama aktardık ve kesinlikle menü vermiyoruz. Cep telefonlarına barkodu okuttuklarında menüyü telefondan seçebiliyorlar. Ayrıca çalışanlarımızın her sabah girişte ateş ölçümü yapılıyor ve her gün bunu not edip takip ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

Koronavirüse karşı tedbirleri denetleyen Zabıta ekipleri ise işletmelerin ve vatandaşların büyük çoğunluğunun önlemini aldığını ve tedbirlere uyduğunu belirterek, kurallara uymayan işletmelere ilk denetimde tebligat gönderdiklerini, ikinci bir denetimde yine kurallara uyulmadığı belirlenirse işletmelere ceza kesildiğini ifade ettiler.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden... Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden...
Koyun otlatırken buldu, gözlerine inanamadıKoyun otlatırken buldu, gözlerine inanamadı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu Üyesi kötü haberi böyle açıkladı: Aylarca sürecek

Bilim Kurulu Üyesi kötü haberi böyle açıkladı: Aylarca sürecek

ABD canlı yayındaydı! Floyd'un cenaze aracı tam geçerken...

ABD canlı yayındaydı! Floyd'un cenaze aracı tam geçerken...

Survivor'da büyük kavga: Seni döverim ve...

Survivor'da büyük kavga: Seni döverim ve...

İşte en ucuz sıfır otomobiller

İşte en ucuz sıfır otomobiller

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

Görseli paylaşarak eleştirdi! 'Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?'

Görseli paylaşarak eleştirdi! 'Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?'

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Her biri dev ve öldürücü! Bu kez Artvin'de görüldü

Her biri dev ve öldürücü! Bu kez Artvin'de görüldü

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Genç kızlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti

Genç kızlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti

Kan donduran olay! Parkta baba, oğlunu öldürdü

Kan donduran olay! Parkta baba, oğlunu öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Herkes izleyip videoya çekti! O köpeklere zarar gelmesin diye kendini feda etti

Köpekler birbirine zarar vermesin diye kendini tehlikeye attı

Pendik’te bir evden üç ton çöp çıktı

Komşular fark etti! Evden gelen kokular kesilmeyince...

Koyunları otlatırken patlamamış top mermisi buldu

Koyun otlatırken buldu, gözlerine inanamadı

Virüse aldırmayıp halay çektiler

Virüse aldırmayıp halay çektiler

Şeyma'yı ölüme götüren 'uygunsuz' videodaki kişi başkası çıktı

Babası Şeyma'yı katletmişti! Videodaki kişi başkası çıktı

Koronavirüse yakalanan kadın muavini öpüp para vermişti! Test sonuçları açıklandı

Koronaya yakalanan kadın muavini öpüp para vermişti! Test sonuçları açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.