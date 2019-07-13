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Yasağa rağmen denize girenler hakkında tutanak tutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 11:41 | Son Güncelleme

Yasağa rağmen denize girenler hakkında tutanak tutuldu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, hava muhalefeti nedeniyle yasaklanmasına rağmen denize giren 87 kişi hakkında tutanak düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, denizin dalgalı olması nedeniyle Vize Kaymakamlığınca belediye plajında geçici bir süre vatandaşların denize girmesi yasaklandı.

Alınan karar üzerine, Vize Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşlara denize girmemeleri için uyarılarda bulundu.

Uyarılara ve yasak olmasına rağmen denize girdiği tespit edilen 87 kişi hakkında, idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak hazırlandı.

Hazırlanan tutanaklar, Vize Kaymakamlığına gönderildi.

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deniz Tutanak yasak

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