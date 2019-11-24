Yasağa Rağmen Kadınlar Vazgeçmiyor

Beyoğlu Kaymakamlığı, 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’nde kadın örgütlerinin İstiklal Caddesi’nde düzenleyeceği yürüyüşü yasakladı. Kaymakamlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, yürüyüşün hangi gerekçeyle yasaklandığı açıklanmadı. http://www.beyoglu.gov.tr/kamuoyuna Kaymakamlığın yasaklama kararına rağmen kadın örgütleri, yürüyüşte ısrarlı Günlerdir bu eyleme hazırlanan kadın örgütleri ise 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’nde tüm dünyada olduğu gibi sokakta olmakta kararlı. İstanbul 25 Kasım Kadın Platformu bileşenleri ise kaymakamlığının yasaklama kararının ardından yeni bir açıklama yaparak yürüyüşten vazgeçmediklerini açıkladılar. Açıklamada, ‘‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nü yasaklamak tüm kadınların her gün karşı karşıya kaldığı şiddeti görünmez kılmak demektir. Kadınların değil, erkek şiddetinin engellendiği bir dünya için 25 Kasım'a sahip çıkmaya Taksim sokaklarına çağırıyoruz; çağrımızı tekrarlıyoruz’’ dendi.

[DIV]-0 Kadıköy’de ‘ölmek istemiyoruz’ eylemi Kadıköy’de buluşan kadınlar ise ‘ölmek istemiyorum’ diye haykırdı. Kaymakamlığın kararı öncesi kadın örgütleri, Pazar günü Kadın Meclisleri’nin çağrısıyla Kadıköy İskele Meydanı’nda buluştular. Ellerinde ‘asla yalnız yürümeyeceksin’, ‘ölmek istemiyorum’, ‘İstanbul Sözleşmesi uygulansın’, ‘kadın cinayetlerini durduracağız’ yazılı dövizler bulunan kadınlar, sık sık ‘yasayı uygula kadını yaşat’, ‘Rabia Naz’a ne oldu’, ‘kadın düşmanlarından hesap soracağız’ şeklinde slogan attılar. Eyleme kadın ve çocuk cinayetlerinde hayatını kaybedenlerin yakınları da katıldı. Şaban Vatan: ‘‘Rabia Naz dosyasına bakan savcı değiştirilsin’’ 12 Nisan 2018’de Giresun’daki evinin önünde ağır yaralı olarak bulunduktan sonra ölen kızı Rabia Naz Vatan’ın ölümünün karartılmaya çalışıldığı iddiasıyla aylardır mücadele eden Şaban Vatan da eylemdeydi. Vatan, ‘‘Rabia Naz gideli iki yıl oldu. Her geçen gün daha da karanlık güç, olayı kapatmak istiyor ama Şaban Vatan güneşi doğduruyor. Son 15 gündür üzerime birçok saldırlar yapıldı, nezarete atıldım. Bir yıl önce akıl yargılaması ile susturulmak istendim. Ben ne yaptım ben şiddet değil, adalet istedim. Ben görüyorum ki vicdanlar çürümüş, 11 yaşındaki çocuğa kara leke sürülmez. Annesi bağırmış intihar etti mührü vuruldu, aylarca bu senaryo oynadı. Tanık ifadeleri değiştirildi. Sayın Adalet Bakanımızdan, Rabia Naz’ın dosyasından olayı yürütemeyen savcıyı uzaklaştırılarak yeni bir savcılık makamını talep ediyoruz’ dedi.

Kotan: ‘‘Basında yapılan haberlerle kız kardeşimin katili indirim almaya çalıştı, basın bizi desteklemiyor’’ Ağustos ayında kendisinden sekiz yaş büyük eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen 19 yaşındaki Merve Kotan’ın ablası Esra Kotan ise medyanın kız kardeşinin ölümünü yansıtma şeklini eleştirdi. Kotan, ‘‘Öğrendiğimiz şey katilin kardeşime hem fiziksel hem psikolojik şiddet göstermiş olduğu. Kardeşim bunun üzerine, katili tanımaya başladıktan sonra ayrılıyor. Katil bazı arkadaşlarını araya sokarak, ailesi üzerinden bizler üzerinden tehdit ederek, baskılayarak yine şiddet göstererek bir şekilde buna mecbur bırakıyor. Kardeşim bize zarar gelmesinden korkarak hem de şiddet görmesinden dolayı korkarak hiçbir şekilde bize haber vermiyor. Ancak basında yapılan haberlerde ‘çılgın aşık’, ‘gözü döndü’, ‘çok alkollüydü’ bahanelerle indirim almaya çalıştı katil. Basın bunu bu şekilde yansıtmayı tercih etti. Daha sonrasında bizim Merve için açtığımız hesaplardan dolayı haber oldu bize geri dönüş yapıldı. Basın tarafından destek görmüyoruz’’ dedi.

Gülsüm Kav: ‘‘Nadira Kadirova dosyasını takip edeceğiz’’ AKP milletvekili Şirin Ünal’ın evinde çalışırken silahla intihar ettiği açıklanan Nadira Kadirova olayı da eylemin gündemindeydi. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun başkanı Gülsüm Kav, ‘‘Nadira Kadirova davası, bütünüyle kuşku yaratan şekilde gündeme geldi. Seyrinde de şüpheler çoğaldı. Nadira’nın ailesi uzakta. Nadira bir göçmen kardeşimiz. Biz onu unutmadık, o dosyayı takip edeceğiz. Bizden başka avukatlar, kadın örgütleri de ilgileniyor. O dosyadaki her yeni gelişme şüpheli durumu daha da ağırlaştırıyor. En son raporlarda da biliyorsunuz kendisinin tetiği çekemeyeceği noktalarda ateşli silah izi bulundu. Sürekli çelişkili beyanlar duyuyoruz şüpheli taraflardan. Her yeni durum bize cinayeti düşündürtüyor’’ dedi. Esin Uysal: ‘‘Biz genç kadınlar yaşamak istiyoruz, özgür olmak istiyoruz’’ Üniversiteler Kadın Meclisi’nden Esin İzel Uysal ise genç kadınların her türlü kararlarını kendilerinin vereceğini, bu nedenle öldürülen sıra arkadaşları için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.