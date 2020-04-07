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  4. Yasağa rağmen sokağa çıkan 19 yaşındaki kız: Çekmeyin, babam görecek cezayı

Yasağa rağmen sokağa çıkan 19 yaşındaki kız: Çekmeyin, babam görecek cezayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 14:55 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta yasak olmasına rağmen sokağa çıkan S.Y.'ye polis tarafından 392 lira idari para cezası kesildi. Bu sırada gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark eden gen kız, "Canım istedi çıktım. Çekmeyin, babam görecek cezayı" dedi.

Yasağa rağmen sokağa çıkan 19 yaşındaki kız: Çekmeyin, babam görecek cezayı

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimlere devam ediyor. Trabzon Bulvarı'nda yapılan denetimlerde sokağa çıkanları evlerine gitmeleri konusunda uyaran ekipler, sokağa çıkması yasaklanan kişilere yönelik de kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde S.Y.'nin 19 yaşında olduğunun tespit edilmesi üzerine polisler, Kabahatler Kanunu kapsamında genç kıza 392 lira idari para cezası yazıldı. Ceza işlemi uygulanırken gazetecilerin sokağa çıkma yasağının olduğunun hatırlatılıp 'Neden sokağa çıktınız?' sorusu üzerine S.Y., "Canım istedi çıktım. Çekmeyin, babam görecek cezayı" dedi.

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(DHA)

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Kahramanmaraş Sokak yasak

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