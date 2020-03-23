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  4. Yasağa rağmen sokağa çıktı, gazetecilere seslendi: Yakışıklı çekin!

Yasağa rağmen sokağa çıktı, gazetecilere seslendi: Yakışıklı çekin!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 15:59 | Son Güncelleme

Manisa'da sokağa çıkma yasağına uymayan 77 yaşındaki Ali Öztopaç, polis ekiplerince uyarılıp evine gönderildiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere 'Yakışıklı çekin' dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüse karşı önlemler kapsamında, 65 yaş ve üzerinde olanlar ile bazı kronik rahatsızlığı bulunanlar için sokağa çıkma yasağı getirildi. Manisa Turgutlu'da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, sokaklarda '65 yaş' denetimi yaptı. Kimlikleri kontrol eden ekipler, yasağa uymayanları belirleyip, evlerine gönderdi.

Denetim sırasında görülen Ali Öztopaç'ın kimliğine bakıldığında, 77 yaşında olduğu belirlendi. Öztopaç, neden dışarıda olduğunu soran polislere, "Kontör bitti, telefonlar durdu. Çok şükür sağlığım yerinde, mecburen PTT'ye geldik" dedi. Öztopaç, bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere de "Beni yakışıklı çekin" dedi. Polis ekiplerince uyarılan Ali Öztopaç, evine gönderildi.


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