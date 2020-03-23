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Yasağa rağmen sokağa çıktı, kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2020 23:00 | Son Güncelleme

Ankara'da, yasağa rağmen dışarıya çıkan Hüseyin Atik (75) yolun karşısına geçerken beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki Hüseyin Atik, trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza, saat 14.00 sıralarında Altındağ ilçesinde meydana geldi. Hüseyin Atik, koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen dışarıya çıktı.

Hüseyin Gazi Kavşağı'ndaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Atik'e, cadde üzerinde ilerleyen sürücüsünün ismi açıklanmayan 06 HC 3390 plakalı beton mikseri çarptı. Beton mikserinin altında sürüklenen Atik, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kaza, cadde üzerindeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Atik'in cesedi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Beton mikserinin sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


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koronavirüs yasağı sokağa çıkma yasağı

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