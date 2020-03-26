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  4. Yasağa uymayanlara sinirlenen muhtar böyle sitem etti: Bana güvenip dışarı çıkmayın

Yasağa uymayanlara sinirlenen muhtar böyle sitem etti: Bana güvenip dışarı çıkmayın

İLGİNÇ HABERLER  | 26.03.2020 16:33 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara sinirlenen muhtar böyle sitem etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kişilere uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara sinirlenen muhtar, "Arkadaşlar iki gündür söylüyorum, kimse sokağa çıkmasın diyorum, yine de millet bildiğini okuyor. Vallaha jandarma dolaşıyor, toplayacak hepinizi, ondan sonra muhtar gel beni karakoldan al deme, vallahi gelmem" sözleriyle sitem etti.

Muhtarın cami hoparlöründen vatandaşlara seslendiği anlara ait görüntüler ise sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

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