Yasağa uymayanlara sinirlenen muhtar böyle sitem etti: Bana güvenip dışarı çıkmayın

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kişilere uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara sinirlenen muhtar, "Arkadaşlar iki gündür söylüyorum, kimse sokağa çıkmasın diyorum, yine de millet bildiğini okuyor. Vallaha jandarma dolaşıyor, toplayacak hepinizi, ondan sonra muhtar gel beni karakoldan al deme, vallahi gelmem" sözleriyle sitem etti.

Muhtarın cami hoparlöründen vatandaşlara seslendiği anlara ait görüntüler ise sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

