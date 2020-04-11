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Yasağı deldi, eşini araçta bırakarak polisten kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2020 17:24 | Son Güncelleme

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına uymayıp, hafif ticari aracıyla trafiğe çıkan ve polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücü, hareketli dakikalar yaşattı. Polisin peşine düştüğü sürücü, aracını içinde eşiyle birlikte terk edip kaçtı. Kaçan sürücünün 'adam yaralama' suçundan arandığı öğrenildi.

Olay, bugün 15.00 sıralarında, Pelitlibağ Mahallesi'nde yaşandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına uymayan Ozan K., eşi Serpil K. ile birlikte hafif ticari aracına binerek evden çıktı. Ozan K.'nin kullandığı hafif ticari araç Barış Caddesi'nde seyir halindeyken, polis fark etti. Polisin ‘dur’ ikazına rağmen sürücü kaçtı.

"EŞİM, CEZA YEMEMEK İÇİN KAÇTI"

Yaklaşık 10 dakika ara sokaklarda yaşanan kovalamaca sonucunda kaçamayacağını anlayan Ozan K., aracıyla bir araziye girip saklanmak istedi. Bu sırada park halindeki bir minibüsün arka tamponuna çarpan Ozan K., eşi Serpil K.'nin içinde bulunduğu aracı terk edip kaçtı. Polis ekipleri aracı, boş bir arazide içinde Serpil K. ile buldu. Serpil K., "Eşim ceza yememek için kaçtı. Bana ceza yazın fark etmez" dedi. Eşini ve aracını terk edip kaçan Ozan K.'nin 'adam yaralama' suçundan arandığı öğrenildi. Polisin Ozan K.'yı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Öte yandan olay yerine toplanan vatandaşlar ise, polis tarafından evlerine girmeleri konusunda uyarıldı. Hafif ticari araç, polis ekipleri tarafından olay yerinden çekildi. Ozan K. ve eşine sokağa çıkma yasağını ihlal ile trafik kurallarına uymadığı gerekçesiyle yaklaşık 8 bin lira para cezası kesileceği öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli sokağa çıkma yasağı koronavirüs

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