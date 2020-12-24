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  4. Yasağı delip eğlence mekanında yakalandılar

Yasağı delip eğlence mekanında yakalandılar

24.12.2020 22:39 | Son Güncelleme:
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Malatya’da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kapalı olması gerektiği halde faaliyetlerini sürdürdüğü belirlenen bir eğlence merkezine düzenlenen baskında, 17 kişiye para cezası uygulandı.Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya’da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kapalı olması gerektiği halde faaliyetlerini sürdürdüğü belirlenen bir eğlence merkezine düzenlenen baskında, 17 kişiye para cezası uygulandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Hamidiye Mahallesi Antepli Sokak’ta bulunan ve korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir eğlence merkezinin açık olduğunu belirledi. Polis ekipleri, adrese gittiğinde, kapının kilitli olmasına rağmen içeriden ses geldiğini tespit etti. Bunun üzerine eğlence merkezine giren ekipler, içeride 17 kişinin olduğunu belirledi.
İş yerinde bulunan 17 kişiye sokağa çıkma yasağına uymamaktan işlem yapılırken, kapalı olması gerektiği halde açık olan mekanın kapatılmasını sağlayan ekipler, işletmeye de gerekli cezai işlemleri uyguladı.

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