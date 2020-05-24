HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Yasağı delip kazaya karışan şahıs 'Basın mensubuyum' dedi, cezadan kurtulamadı

Yasağı delip kazaya karışan şahıs 'Basın mensubuyum' dedi, cezadan kurtulamadı

İLGİNÇ HABERLER  | 24.05.2020 12:53 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza yapan sürücü gazeteci olduğunu iddia ederken, valilik basın çalışma izin listesinde ismi çıkmayınca sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında D-400 karayolu Sorgun Otogar alt kavşağında meydana geldi. Antalya istikametinden gelip şehir merkezine dönmekte olan Samet B.'nin kullandığı otomobil ile Alanya istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Fırat Salih’in kullandığı otomobil çarpıştı. Işık ihlali nedeniyle meydana gelen kazada sürücülerden Samet B. hafif yaralandı. Yaralı 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Otomobillerin büyük zarar gördüğü kazada yola savrulan araç parçaları Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlileri tarafından toplandı.

"GAZETEDE ÇALIŞIYORUM"

Kaza yapan sürücülerden Fırat S., trafik polisinin ‘Sokağa çıkma kısıtlamasında karayolunda ne işin vardı?’ sorusuna, “Ben Alanya’da yerel bir gazetede çalışıyorum” diyerek bir gazeteden aldığı tanıtım kartını gösterdi. Antalya Valiliğinden gelen izinli basın mensupları listesinde adı olmadığı görülen Fırat S., gazetecilerin çekim yaptığını görünce, “Ben Manavgatlıyım. Alanya'da gazetede çalışıyorum ama bugün görevde değilim. Manavgat’ta oturuyorum. Ekmek almaya gidiyorum. Bizim orada ekmek alabileceğim hiçbir yer yok. Ne market var, ne fırın. Ben de diğer tarafa ekmek almaya gidiyordum” diye konuştu.
Fırat S.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira idari yaptırım uygulandı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Güven sevgilisinin doğum gününü böyle kutladıOzan Güven sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı
Çocukları sevindiren sürpriz! Evlerine drone'la gönderildiÇocukları sevindiren sürpriz! Evlerine drone'la gönderildi
Samsung Galaxy Z Flip ilk kez Oscar Ödülleri'nde sahneye çıktı!Samsung Galaxy Z Flip ilk kez Oscar Ödülleri'nde sahneye çıktı!

En Çok Okunan Haberler

Bayram sabahında tarihi görüntüler! İlklerin bayramı

Bayram sabahında tarihi görüntüler! İlklerin bayramı

Brezilya'da korkutan bilanço! 2. sıraya yükseldi

Brezilya'da korkutan bilanço! 2. sıraya yükseldi

Ölüm haberini böyle vermiş! 'Konsey bitti...'

Ölüm haberini böyle vermiş! 'Konsey bitti...'

Acun Ilıcalı itirafı gündem olunca... 'Acun'la mevzu yaratmayın'

Acun Ilıcalı itirafı gündem olunca... 'Acun'la mevzu yaratmayın'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz

Yeni normale geçiş nasıl olacak?

Yeni normale geçiş nasıl olacak?

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Tam 35 yıldır kokluyorlar! Nedeni ise...

Tam 35 yıldır kokluyorlar! Nedeni ise...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Sultangazi'de renkli görüntüler

Sultangazi'de renkli görüntüler

Herkesin ilgi odağı oldu! Karaoke mikrofonuyla sokak sokak dolaştı

Herkesin ilgi odağı oldu! Karaoke mikrofonuyla sokak sokak dolaştı

Diğer Haberler
Çocukların yüzünü güldüren sürpriz! Harçlıkları drone'la evlerine geldi

Çocukları sevindiren sürpriz! Evlerine drone'la gönderildi

Kırmızı listeyle korunan porsuklar böyle görüntülendi

Kırmızı listede yer alıyor! Böyle görüntülendiler

Kısıtlamaya rağmen sokakta ata binen kişi böyle görüntülendi

Kısıtlamaya rağmen ata bindi! O anlar böyle görüntülendi

Şaka amaçlı çekilen videosuyla istemeden fenomen oldu

Videosu bir anda yayılınca sosyal medyada gündem oldu

Motora 3 kişi binen, kısıtlamadan habersiz yabancı uyruklu şahıslar pes dedirtti

Sokağa çıkma kısıtlamasında şaşırtan manzara

'Pes' dedirten görüntü! Şüpheli ölümü sosyal mesafeye aldırış etmeden izlediler

Şüpheli ölümü sosyal mesafeye aldırış etmeden izlediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.