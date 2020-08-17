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Yasağı dinlemeyince, kilisede ayine katılan 315 kişide koronavirüs görüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 17.08.2020 15:49 | Son Güncelleme

Güney Kore'de yetkililer bir kilisede ayine katılan 315 kişide yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine harekete geçti. Kilisenin papazı hakkında hukuki işlem başlatılırken, sıkı önlemler alındı.

Yasağı dinlemeyince, kilisede ayine katılan 315 kişide koronavirüs görüldü

CNN'de yer alan habere göre, Güney Kore'nin Seul kentinde Sarang Jeil Kilisesi'nde şehrin enfeksiyon hastalıkları önleme kurallarına uymayarak kalabalık ayin düzenlediği ortaya çıktı. Son günlerde kiliseye giden 4 bin 66 kişi olduğu, bu kişileri bin 45'ine ulaşılamadığı belirtildi. Bu rakamın Seul'de son 6 aydır görülen en yüksek sayı olduğu belirtildi.

Takip edilen kişilerden bin 207'sine Koronavirüs testi yapıldığında 315 kişinin sonucu pozitif çıktı. Kalabalık ayin düzenleyen kilisenin papazı hakkında hukuki işlem başlatıldı.

Güney Kore'nin Seoul kentinde 7 bin 560 kilisenin kalabalık ayin düzenlemesi Covid-19 salgını nedeniyle yasaklandı.

Kilise topluluğu üyelerinden 64 yaşındaki Jun, kilisenin tüm üyelerinin kendini izole ettiğini ve test yaptırdığını söylerken, kilisenin aramalara cevap vermediğini, kendi kilisesinin bir 'virüs terörü' olduğunu ifade etti.

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