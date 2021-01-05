HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yasağı ihlal eden 71 kişiye 214 bin 650 lira ceza

Yasağı ihlal eden 71 kişiye 214 bin 650 lira ceza

05.01.2021 15:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelindeki korona virüs denetimlerinde, hafta sonu sokağa çıkma yasağını ihlal eden 71 kişiye idari para cezası kesildi.Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında 4 günlük yapılan sokağa çıkma yasağında Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma ekipleri tarafından kent merkezi ile Vize, Lüleburgaz, Kofçaz ve Demirköy ilçelerine bağlı köy ve beldelerde maske ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye toplamda 214 bin 650 lira para cezası kesildi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelindeki korona virüs denetimlerinde, hafta sonu sokağa çıkma yasağını ihlal eden 71 kişiye idari para cezası kesildi.
Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında 4 günlük yapılan sokağa çıkma yasağında Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma ekipleri tarafından kent merkezi ile Vize, Lüleburgaz, Kofçaz ve Demirköy ilçelerine bağlı köy ve beldelerde maske ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye toplamda 214 bin 650 lira para cezası kesildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı
Pişirip yediği balıktan öldü! Ekipler harekete geçtiPişirip yediği balıktan öldü! Ekipler harekete geçti
Allianz müşteri hizmetleri numarası, iletişim ve adres bilgileriAllianz müşteri hizmetleri numarası, iletişim ve adres bilgileri

En Çok Okunan Haberler

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

Kimsenin cesaret edemediği işi yapıyor! Yakınları bile ondan korkup kaçıyor

Kimsenin cesaret edemediği işi yapıyor! Yakınları bile ondan korkup kaçıyor

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Flaş mutant virüs açıklaması: Sayı yükselebilir

Flaş mutant virüs açıklaması: Sayı yükselebilir

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Diğer Haberler

Ardahan'da hava sıcaklığı eksi 25 derece! Kent adeta buz tuttu

Ardahan'da hava sıcaklığı eksi 25 derece! Kent adeta buz tuttu

ASKİ Genel Müdürü Öztürk'ten 'Başkentte 110 günlük su kaldı' uyarısı

Başkentlilerin ne kadar suyu kaldı? Flaş açıklama

Yer: Antalya! Villasına böyle girdi

Yer: Antalya! Villasına böyle girdi

İngiliz anahtarıyla otomobil kullanan sürücü hakkında soruşturma başlatıldı

Görüntüler olay olmuştu! Soruşturma başlatıldı

Balon balığı yedi, hayatını kaybetti! Ekipler harekete geçti

Pişirip yediği balıktan öldü! Ekipler harekete geçti

Yasaklar ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ne zaman kalkacak?

Yasaklar ne zaman bitecek?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.