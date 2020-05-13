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Yasağı ihlal eden 84 yaşındaki sürücü, kamyonetiyle trafiği karıştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 14:49 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkması yasak olan Hasan Ç. (84), kamyonetiyle trafikte kural ihlali yapıp diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Polis tarafından durdurulan Hasan Ç.'ye, para cezası uygulanarak ehliyetine el konuldu.

Alanya'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkması yasak olan yaş grubunda olan Hasan Ç., 16 LP 949 plakalı kamyonetiyle trafiğe çıktı. Kestel Mahallesi üzerinden Alanya yönüne doğru şerit ihlali yaparak ilerleyen Hasan Ç., polisleri harekete geçirdi.

Trafikte kural ihlalleri yaparak diğer sürücülere zor anlar yaşatan Hasan Ç., köprü üzerinde uygulama noktasında polis tarafından durduruldu. Yasağı ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında 3 bin 150 TL cezai işlem uygulanan Hasan Ç.'nin ehliyetine el konulurken, kamyoneti ise çağrılan damadına teslim edildi.

Polislerin neden dışarı çıktığı sorusu üzerine Hasan Ç., "Hastaneye gitmek için" yanıtını verdi.

(DHA)

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