Yasağı ihlal ederek ATM’lere zarar veren şüpheli yakalandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek bir bankanın kapı camını kırıp, ATM’lerine zarar veren şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Eskicamii Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın giriş kapısı ile 3 ATM cihazına zarar verildiği ihbarını alan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada şüphelinin hırsızlık, mala zarar verme ve kasten yaralama suçundan kaydı bulunan G.S.(25) olduğunu tespit etti. Ekipler, şüpheliyi saklandığı yerde yakalayıp gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliye mala zarar verme suçundan adli işlem, sokağa çıkma yasağına ihlalden idari işlem yapıldığı öğrenildi.

Şüpheli G.S.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



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