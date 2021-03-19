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Yasağı ihlal edip iş yerinde alkol alan 5 kişiye polis baskını

19.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde korona virüs yasağını ihlal edip bir iş yerinde alkol alarak eğlence yapan 5 kişi polis ekiplerine yakalandı.

Yasağı ihlal edip iş yerinde alkol alan 5 kişiye polis baskını

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde korona virüs yasağını ihlal edip bir iş yerinde alkol alarak eğlence yapan 5 kişi polis ekiplerine yakalandı. 5 kişiye toplam 15 bin 750 TL cezai işlem uygulandı.
Korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetleyen Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ada Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde sosyal mesafe kuralları ihlal edilerek alkollü eğlence düzenlendiğini belirledi. İş yerine baskın yapan polis ekipleri alkol alıp eğlenen 5 kişiye 3 bin 150 lira idari para cezası uyguladı.

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