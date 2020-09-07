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Yasağı umursamadılar! Otomobilin farıyla bahçeyi aydınlatıp kına gecesi yaptılar

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2020 10:02 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da koronavirüs önlemleri kapsamında başlatılan yasakları önemsemeyen topluluk, sitenin arka bahçesindeki ışıkları kapatarak kına gecesi yaptı. Otomobil farının aydınlatmasıyla yapılan kına gecesi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yasağı umursamadılar! Otomobilin farıyla bahçeyi aydınlatıp kına gecesi yaptılar

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu'nca koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla düğünlere 1 saatlik sınırlama getirilirken, konvoylar, kına gecesi, sünnet düğünü ve nişan töreni gibi birçok etkinlik de yasaklandı. Yasağa ve salgının bulaş riskine rağmen bir grup, cumartesi akşamı merkez Kayapınar ilçesinde bulunan sitenin arka bahçesinde kına gecesi düzenledi. Işıkların kapatılarak, otomobil farının aydınlatmasıyla yapılan, davul ve zurna eşliğinde halay çekilen kına gecesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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DHA

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