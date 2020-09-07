HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yasağı umursamadılar! Otomobilin farıyla bahçeyi aydınlatıp kına gecesi yaptılar

Yasağı umursamadılar! Otomobilin farıyla bahçeyi aydınlatıp kına gecesi yaptılar

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2020 10:12 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da koronavirüs önlemleri kapsamında başlatılan yasakları önemsemeyen topluluk, sitenin arka bahçesindeki ışıkları kapatarak kına gecesi yaptı. Otomobil farının aydınlatmasıyla yapılan kına gecesi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yasağı umursamadılar! Otomobilin farıyla bahçeyi aydınlatıp kına gecesi yaptılar

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu'nca koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla düğünlere 1 saatlik sınırlama getirilirken, konvoylar, kına gecesi, sünnet düğünü ve nişan töreni gibi birçok etkinlik de yasaklandı. Yasağa ve salgının bulaş riskine rağmen bir grup, cumartesi akşamı merkez Kayapınar ilçesinde bulunan sitenin arka bahçesinde kına gecesi düzenledi. Işıkların kapatılarak, otomobil farının aydınlatmasıyla yapılan, davul ve zurna eşliğinde halay çekilen kına gecesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

virus

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYılan Hikayesi'nin Memolisi'nin son haline bakın! 'Eski haline dön' yorumu yağdıYılan Hikayesi'nin Memolisi'nin son haline bakın! 'Eski haline dön' yorumu yağdı
Feci kaza! Halk Otobüsüne çarpan otomobil sürücüsü öldüFeci kaza! Halk Otobüsüne çarpan otomobil sürücüsü öldü
Kahvaltıda fıstık ezmesi yiyen insanlar yatakta daha iyi Kahvaltıda fıstık ezmesi yiyen insanlar yatakta daha iyi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Dolmuş şoföründen sokak ortasında kanlı infaz
Dolmuş şoföründen sokak ortasında kanlı infaz
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Görev süresi dolan ABD askeri ağladı: PKK'ya yardım edemeyeceğim
Görev süresi dolan ABD askeri ağladı: PKK'ya yardım edemeyeceğim
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
İlginizi Çekebilir
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
Hasta bakıcıdan hemşireye cinsel taciz! Böyle yardım istedi
Hasta bakıcıdan hemşireye cinsel taciz! Böyle yardım istedi
Okuyucu Yorumları 2 yorum
sorumsuz mahluklar
Virüsü yayarlarsa bu sefer kınayı başka yerlerine yakarlar
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
42 yıllık Anadol'un son hali hayran bıraktı! İçini ceviz ağacıyla kapladı
42 yıllık aracı değiştirdi! İçini gören hayran kalıyor
Yürekler ağza geldi! Otobüsün arkasında böyle ilerledi
Yürekler ağza geldi! Otobüsün arkasında böyle ilerledi
Tanesi 20 lira! Adeta güzellik iksiri...
Tanesi 20 lira! Adeta güzellik iksiri...
İlginç görüntü! TEM Otoyolu'nda kilometrelerce ters yönde gitti
TEM'de ilginç görüntü! Kameralar anbean kaydetti
Halkın bağışlarıyla alınmıştı! 'Zafranbolu' artık turizme katkı sağlıyor
Halkın bağışlarıyla alınan uçak: Zafranbolu
Arnavutköy'de ilginç kaza! Trafiğe kapalı yolda kum yığınına böyle çarptı
Trafiğe kapalı yolda ilginç kaza kameraya böyle yansıdı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.