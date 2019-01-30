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Yasak aşk cinayeti davasında astsubay: “Canımı koruduğum için pişmanım”

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 10:41 | Son Güncelleme

Çekmeköy’de polis memurunun hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin müebbet hapis istemiyle yargılanan astsubay, “Canımı koruduğum için bile pişmanım.

Çekmeköy’de polis memurunun hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin müebbet hapis istemiyle yargılanan astsubay, “Canımı koruduğum için bile pişmanım. İlişki boyutunda hatalıydım” dedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Çekmeköy’de polis memuru Süleyman Aksoy’un hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin astsubay Aslan Sezer’in “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.
Anadolu 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Aslan Sezer jandarmalar eşliğinde getirildi. Hayatını kaybeden Süleyman Aksoy’un ailesi ile avukatları Yiğit Dalkılıç ve Hüsnü Özer Özbekrem de salonda hazır bulundu.
“Kardeşim eşine güveniyordu”
Duruşmada Süleyman Aksoy’un ağabeyi Gökhan Aksoy tanık olarak dinlendi. Tanık beyanında, “Kardeşim eşine güveniyordu. Eşimi çok seviyorum hayatta bir tek eşimden yana yüzüm güldü demişti. Ben Aslan Sezer’in kasten öldürme suçundan yargılanmasını talep ediyorum. Deniz Aksoy’un da soruşturmaya katılmasını istiyorum. Israrla ilişkilerini sürdürmüşlerdir” diyerek her ikisinin de cezalandırılmasını istedi.
Duruşmada söz alan müşteki avukatı, “Dinlenen tanıklar iyice incelendiğinde kasten adam öldürme olması sebebiyle sanığın cezalandırılmasına karar verilmesini talep ediyoruz. Tanık sıfatıyla çağrılan Deniz Aksoy’un da sanık olarak yargılanmasını istiyoruz” dedi.
Bunun üzerine söz alan sanık avukatı, olay gününe ait kamera görüntülerini dosyaya sunduklarını belirterek, delillerin kısmen toplanmış olması nedeniyle müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini istedi.
“Canımı koruduğum için bile pişmanım”
Tutuklu sanık Aslan Sezer, “Ben öldürmek istemedim. Öldürmek isteseydim ilk silahı çekip ateş ettiğimde direk alnının ortasından vururdum. Ben kaçmayı tercih ettim. Canımı koruduğum için bile pişmanım. Biliyorum, ilişki boyutunda hatalıyım. Çok pişmanım, keşke olay yerinde ben ölseydim. Canımı kurtarmak için vurdum ve beraatimi talep ediyorum” dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Aslan Sezer’in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık avukatının dosyaya sunduğu olay anına ait görüntülerin bulunduğu cd’lerin uzman bilirkişiye gönderilmesine karar veren mahkeme, görüntülerin açıklanması yönünde uzman bilirkişi raporu aldırılmasına hükmetti.
Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ümraniye Cezaevi Tabur Komutanlığı’nda görevli astsubay Aslan Sezer ile aynı cezaevinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Deniz Aksoy arasında duygusal ilişki olduğu anlatıldı.
Deniz Aksoy ile evli olan Koruma Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Süleyman Aksoy’un ilişkiyi öğrendiğinin belirtildiği iddianamede, polis memuru Süleyman Aksoy’un eşi Deniz Aksoy’un sevgilisi olduğu iddiasıyla astsubay Aslan Sezer’e aralarında çıkan tartışma sonrasında silahını çıkararak ateş ettiği vurgulandı.
Aslan Sezer’in de tabancasıyla Süleyman Aksoy’a ateş ettiği belirtilirken, ikilinin ellerinde silah olduğu halde boğuşmaya başladığı, yere düştükleri sırada Aslan Sezer’in üzerinde bulunan Süleyman Aksoy’un sırtına doğru bir iki el ateş ederek öldürdüğü kaydedildi.
İddianamede, sanık Aslan Sezer’in “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

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