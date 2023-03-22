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'Yasak aşk' cinayeti! Evden çıktığı gibi peşine düştü... O anlar kamerada

22.03.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da dehşete düşüren bir cinayet meydana geldi. Sultaniye Mahallesinde bir şahıs, eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı evinden çıktığında takip etti. Bir süre sonraysa silahını çıkarıp başından vurdu. Şahıs olay yerinde yaşamını yitirdi. Zanlının öldürdüğü şahsı takip ettiği anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.

'Yasak aşk' cinayeti! Evden çıktığı gibi peşine düştü... O anlar kamerada

İstanbul'da kan donduran bir cinayet yaşandı. Korkunç olay, edinilen bilgilere göre Sultaniye Mahallesi Aşık Şenlik Caddesi'nde meydana geldi. S.Ç. isimli zanlı, eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı takip etmeye başladı. Dehşete düşüren olay ise bundan sonra oldu. İşte detaylar...

SİLAHINI ÇIKARIP BAŞINDAN VURDU! BAŞINDA BEKLEDİ

Şahsın evinden çıkmasıyla peşine düşen S.Ç., bir süre sonra silahını çıkartarak başına ateş etti. Şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, S.Ç. de başından ayrılmayarak polis ekiplerini bekledi.

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Şüpheli, olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince gözaltına alındı.

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S.Ç.'nin öldürdüğü şahsı takip ettiği anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (İHA)

ESSS

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul sultaniye

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