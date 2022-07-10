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Yasak aşk cinayeti! Öldürüp cesedin başında bekledi

10.07.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kadın, yasak aşk yaşadığı iddia edilen erkeği sokak ortasında av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Cesedin başında bekleyen kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yasak aşk cinayeti! Öldürüp cesedin başında bekledi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 3 çocuk annesi Fatma Y., yasak aşk yaşadığı Ferhat Demir'i sokak ortasında av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Kadın cesedin başına oturup polisin gelmesini bekledi.

CESEDİN BAŞINDA BEKLEDİ

Olay, akşam saatlerinde Suruç ilçesine bağlı Mizaryolu Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Fatma Y., iddiaya göre yaklaşık bir hafta önce evden ayrılarak, yasak aşk yaşadığı ileri sürülen Ferhat Demir ile Şanlıurfa merkezde buluştu. Fatma Y. ile Ferhat Demir, birkaç gün birlikte yaşarken, aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Suruç ilçesine dönen Fatma Y., babasının evine sığınarak, Ferhat Demir'i arayıp, buluşmak istediğini söyledi. Suruç ilçesinde bir araya gelen Demir ile Fatma Y. arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Fatma Y., yanında getirdiği av tüfeği ile Ferhat Demir’e ateş açtı. Ferhat Demir olay yerinde hayatını kaybederken, Fatma Y. ise cesedin başında polisin gelmesini bekledi.

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GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri Fatma Y.'yi gözaltına alırken, Ferhat Demir'in cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Şanlıurfa
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